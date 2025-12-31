Donaldas Trumpas pirmą kartą per savo antrąją kadenciją pasinaudojo veto teise

Pirmadienį D. Trumpas vetavo abiejų partijų remiamus įstatymų projektus, socialiniuose tinkluose paskelbė Baltieji rūmai. Tiek Senatas, tiek Atstovų Rūmai turės vėl dėl jų balsuoti, o kad prezidento veto būtų panaikintas, reikalinga dviejų trečdalių balsų dauguma.
Vienu iš įstatymų projektų, „Arkanzaso slėnio kanalo užbaigimo įstatymu“, siekta užbaigti dešimtmečius trukusį planą nutiesti švaraus vandens vamzdžius į Kolorado rytines lygumas.
Savo laiške Kongresui, kuriame aiškino veto, D. Trumpas teigė, kad tai kainuotų per brangiai, ir sakė, kad jis „neleidžia Amerikos mokesčių mokėtojams finansuoti brangios ir nepatikimos politikos“.
Vamzdynas iš pradžių buvo pasiūlytas septintajame dešimtmetyje Johno F. Kennedy (Džono F. Kenedžio) prezidentavimo metu, o vetuotam įstatymo projektui vienbalsiai pritarė abeji Kongreso rūmai.
Be kita ko, jį palaikė du Kolorado valstijos senatoriai demokratai ir Atstovų Rūmų nariai respublikonai Lauren Boebert (Loren Bobert) ir Jeffas Hurdas (Džefas Hardas).
„Tai dar nesibaigė“, – po D. Trumpo veto socialiniame tinkle paskelbė L. Boebert.
Buvusi MAGA sąjungininkė neseniai atsitraukė nuo D. Trumpo dėl Jeffrey Epsteino (Džefrio Epšteino) bylos.
Ji buvo viena iš keturių respublikonų įstatymų leidėjų, padėjusių priversti Teisingumo departamentą paviešinti likusias velionio seksualinio nusikaltėlio ir turtingo finansininko bylas.
D. Trumpas, kuris neigė žinojęs apie savo buvusio draugo nusikaltimus, kelis mėnesius kovojo su dokumentų paviešinimu, kol galiausiai nusileido.
D. Trumpas taip pat neseniai pažadėjo imtis griežtų priemonių prieš Kolorado pareigūnus dėl įkalintos rinkimų pareigūnės, kuriai jis bandė suteikti malonę.
Tina Peters (Tina Piters) 2024 metų spalį buvo nuteista už tai, kad leido D. Trumpo šalininkui prieiti prie slaptos balsavimo informacijos, ir jai negali būti suteikta prezidento malonė.
Baltieji rūmai pranešė, kad D. Trumpas pirmadienį taip pat vetavo „Mikosukio rezervato pataisų įstatymą“.
Šia priemone buvo siekiama pratęsti Mikosukio indėnų genties kontrolę dalyje Evergleidso nacionalinio parko Floridoje.
Šiais metais gentis prisijungė prie ieškinio dėl Evergleidse esančio imigrantų sulaikymo centro, vadinamo „Aligatorių Alkatrasu“. Federalinis teisėjas įsakė išardyti didžiąją dalį šio objekto ir taip faktiškai uždaryti šią įstaigą.
D. Trumpas pareiškė, kad jo administracija neleis, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami „specialiųjų interesų projektams“, ypač grupėms, nepritariančioms jo imigracijos politikai.
Prezidento veto JAV naudojamasi gana retai.
Per pirmąją savo kadenciją D. Trumpas vetavo 10 įstatymų. Jo pirmtakas Joe Bidenas (Džo Baidenas) per ketverių metų kadenciją vetavo 13 įstatymų.
