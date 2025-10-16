Donaldas Trumpas užsimena apie leidimą CŽA imtis veiksmų prieš Venesuelą

D. Trumpo komentarai sukėlė Venesuelos kairiųjų prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) pasipiktinimą. Jis pasmerkė „CŽA suorganizuotus valstybės perversmus“ ir įsakė surengti karines pratybas po naujo JAV smūgio įtariamam narkotikų laivui pietinėje Karibų jūros dalyje.
Respublikonas D. Trumpas atsisakė išsamiai komentuoti dienraščio „The New York Times“ pranešimą, kad jis niekam nežinant leido CŽA vykdyti slaptus veiksmus Venesueloje, nukreiptus prieš N. Maduro.
„Bet aš daviau įgaliojimą iš tikrųjų dėl dviejų priežasčių“, – sakė jis, prieš dar sykį apkaltindamas N. Maduro vadovavimu „narkotikų kontrabandos ir teroristiniam“ režimui ir kalinių paleidimu iš kalėjimų bei siuntimu į Jungtines Valstijas.
Paklaustas, ar suteikė CŽA įgaliojimus nušalinti N. Maduro, D. Trumpas atsakė: „Kvaila užduoti man tokį klausimą. Ne visai absurdiškas klausimas, bet ar nebūtų absurdiška man į jį atsakyti?“
D. Trumpas pridūrė, kad svarsto, ar išplėsti JAV karinius veiksmus prieš įtariamus Venesuelos narkotikų kartelius į sausumą po virtinės mirtinų karinių antskrydžių prieš, įtariama, narkotikus gabenančius laivus.
„Mes tikrai dabar žvalgomės į sausumą, nes jūrą labai gerai kontroliuojame“, – žurnalistams Ovaliniame kabinete sakė D. Trumpas.
Per JAV atakas žuvo mažiausiai 27 žmonės.
Ekspertai abejoja, ar teisėta užsienio ar tarptautiniuose vandenyse naudoti mirtiną jėgą prieš įtariamuosius, kurie nebuvo sulaikyti ar apklausti.
„Ne režimo pasikeitimui“
D. Trumpo komentarai pasirodė tuo metu, kai JAV vykdo didelę karinio jūrų laivyno stiprinimo operaciją Karibuose, kuri, kaip teigia Vašingtonas, yra dalis kovos su narkotikais operacijos.
Tačiau šie žingsniai buvo plačiai pasmerkti Lotynų Amerikoje, o Karakase didėja nuogąstavimai, kad D. Trumpas bando pakeisti režimą.
„Ne karui Karibuose (...) Ne režimo pasikeitimui (...) Ne CŽA organizuotiems perversmams“, – trečiadienį kreipdamasis į komitetą, įsteigtą po to, kai Vašingtonas dislokavo karo laivus regione, sakė N. Maduro.
N. Maduro anksčiau įsakė surengti karines pratybas didžiausiuose šalies lūšnynuose po antradienį surengto naujo JAV smūgio įtariamam narkotikų laivui, per kurį, pasak D. Trumpo, žuvo šeši „narkoteroristai“.
N. Maduro nurodymu, pratybos buvo surengtos visoje Venesuelos Atlanto vandenyno ir Karibų jūros pakrantėje, o valstijose, besiribojančiose su Kolumbija, planuojami kiti kariniai veiksmai.
N. Maduro socialinio tinklo „Telegram“ žinutėje teigė mobilizuojantis kariuomenę, policiją ir civilines sukarintas pajėgas, siekdamas apginti Venesuelos „kalnus, pakrantes, mokyklas, ligonines, gamyklas ir turgus“.
D. Trumpas kaltina N. Maduro vadovavimu narkotikų karteliui, nors jis pats šiuos kaltinimus atmeta.
Prieš suintensyvindamas karinius veiksmus, JAV Teisingumo departamentas rugpjūtį padvigubino atlygį už informaciją, padėsiančią suimti Venesuelos prezidentą, iki 50 mln. dolerių (43 mln. eurų).
D. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad neketina pakeisti režimo Venesueloje, kaltina N. Maduro apgaule laimėjus praėjusiais metais įvykusius rinkimus ir laiko jį neteisėtu prezidentu.
Spaudimas N. Maduro praėjusią savaitę dar labiau išaugo, kai JAV remiama Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) buvo apdovanota Nobelio taikos premija už vadovavimą taikiam pasipriešinimui jo 12 metų trunkančiam valdymui.
M. C. Machado apdovanojimą dedikavo D. Trumpui, kuris pats troško šios premijos.
