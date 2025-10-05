Draudimas – nė motais: „Pride“ eitynėse Vengrijoje dalyvavo keli tūkstančiai žmonių

AFP suskaičiavo nuo 7 iki 8 tūkst. protestuotojų, kurie apie 14 val. vietos (15 val. Lietuvos) laiku pajudėjo iš miesto centro ir vakare taikiai išsiskirstė.
„Šiandien esu čia, nes, deja, ši demonstracija nebėra tik LGBTQ bendruomenės, bet ir mūsų pagrindinių žmogaus teisių apribojimo reikalas“, – AFP sakė 18 metų studentas Vencelis Tothas.
„Aš tiesiogiai nepriklausau jokioms LGBTQ organizacijoms ar bendruomenei, bet daugelis mano mokinių ir draugų priklauso, – sakė 58 metų mokytoja ir psichologė Edit Sinko. – Ir aš nesuprantu, kodėl turėtume jas uždrausti.“
Minia demonstravo spalvingas vėliavas ir antivyriausybinius plakatus su tokiais šūkiais kaip „Vengrija yra diktatūra“.
Organizatoriai apėjo LGBTQ protestų draudimą, pareikšdami, kad parado tikslas – atkreipti dėmesį į „laukinių gyvūnų perteklinę populiaciją“ ir jų sukeliamus nelaimingus atsitikimus, naujienų agentūrai AFP sakė teisininkas ir žmogaus teisių aktyvistas Peteris Heindlas (Pėteris Heindlas).
Policija rugsėjo 6 dieną uždraudė Pėče rengti „Pride“ eitynes, o rugsėjo 15-ąją draudimą patvirtino Aukščiausiasis Teismas, dėl to dalyviams gali būti skirtos baudos.
Šios eitynės yra vienintelės Vengrijoje, vykstančios ne Budapešte.
Birželį vykusiose sostinės „Pride“ eitynėse dalyvavo daugiau nei 200 tūkst. žmonių, taip pat nepaisydami policijos draudimo.
Budapešto meras Gergely Karacsony (Gergejis Karačonis) buvo iškviestas į policiją rugpjūtį, kai davė leidimą renginiui.
Ultrakonservatyvi Viktoro Orbano vyriausybė kovo viduryje priėmė įstatymą, draudžiantį LGBTIQ paradus.
V. Orbanas šį apribojimą įvardijo kaip pastangas „apsaugoti vaikus“.
Keletas kontrprotestuotojų šeštadienį bandė užblokuoti paradą Pėče, bet greitai pasidavė.
Europos Parlamento nariai, įskaitant Rumunijos ir Liuksemburgo europarlamentarus, pasirodė Pėče pademonstruodami solidarumą su LGBTIQ bendruomene.
(be temos)