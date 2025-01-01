 Dujos Europoje – pigiausios per pusantrų metų

Dujos Europoje – pigiausios per pusantrų metų

2025-11-21 12:40
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Gamtinių dujų kainos Europos didmeninėje rinkoje penktadienį atsidūrė žemiausiame nuo praėjusių metų gegužės lygyje, sustiprėjus karo Ukrainoje užbaigimo, o tuo pačiu - gausesnio rusiškų energijos išteklių tiekimo tarptautinei rinkai perspektyvoms, skelbia „Trading Economics“.

Dujos Europoje – pigiausios per pusantrų metų
Dujos Europoje – pigiausios per pusantrų metų / Pixabay nuotr.

Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina), penktadienį svyruoja kiek aukščiau 30 eurų žymos.

Be to, dujų kainas slegia orų Europoje lapkričio pabaigos ir gruodžio pradžios prognozės, kuriomis pranašaujamas temperatūros grįžimas į įprastinį ar kiek aukštesnį lygį, o tai sumažintų šildymo poreikį.

„Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, ES dujų saugyklos šiuo metu yra užpildytos 81 proc., palyginti su 90 proc. tuo pat metu pernai.

Šiame straipsnyje:
dujų kaina

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų