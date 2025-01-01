Dujos Europoje – pigiausios per pusantrų metų

Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina), penktadienį svyruoja kiek aukščiau 30 eurų žymos.
Be to, dujų kainas slegia orų Europoje lapkričio pabaigos ir gruodžio pradžios prognozės, kuriomis pranašaujamas temperatūros grįžimas į įprastinį ar kiek aukštesnį lygį, o tai sumažintų šildymo poreikį.
„Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, ES dujų saugyklos šiuo metu yra užpildytos 81 proc., palyginti su 90 proc. tuo pat metu pernai.
