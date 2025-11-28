Patvirtintos visuomeninės elektros ir dujų kainos: kas keisis?

VM).Standartinis vienos laiko zonos elektros visuomeninis tarifas gyventojams nuo 2026 metų sausio turėtų didėti 1,5 cento (7,32 proc.) nuo 20,5 iki 22 centų už kilovatvalandę (su PVM), tačiau pažeidžiamiems vartotojams jis mažės 2,5 cento (12,2 proc.) iki 18 centų.
Dviejų laiko zonų standartinio plano dieninis tarifas didės 2,5 cento – nuo 23,3 iki 25,8 cento (su PVM), o naktinis – 1,8 cento – nuo 13,8 iki 15,6 cento už kWh (su PVM).
Pažeidžiamiems vartotojams dieninis tarifas mažės 2,8 cento – nuo 23,3 iki 20,5 cento, naktinis – 0,9 cento – nuo 13,8 iki 12,9 cento už kWh.
„Nuo kitų visuomeninės elektros kainos bus diferencijuojamos ir nustatomos pažeidžiamiems vartotojams ir visiems kitiems vartotojams, kurie naudojasi visuomeninio tiekėjo paslauga“, – žurnalistams penktadienį sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Tarifai pažeidžiamiems vartotojams sumažės Vyriausybei šį mėnesį nutarus iš perteklinių elektros gamintojų pajamų, gautų 2021 metų gruodžio – 2022 metų birželio mėnesiais, sumažinti jiems tiekiamos elektros kainą. Be to, ji sumažės ir bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
Tuo metu gamtinės dujos mažiausiems pirmos grupės buitiniams vartotojams (suvartojantiems iki 300 kubinių metrų dujų per metus) atpigs, tačiau abonentinis mokestis padidės: kintamoji tarifo dalis mažės 10,1 proc. (10 centrų) iki 0,89 euro už kubą(su PVM), o pastovioji dalis – didės 18,2 proc. (18 centų) iki 1,17 euro (su PVM).
Antros grupės vartotojams (nuo 300 iki 20 tūkst. kubų) kintamoji dalis mažės 5,8 proc. (4 centais) iki 0,65 euro už kubą (su PVM), o trečios grupės (virš 20 tūkst. kubų) – 4,6 proc. (3 centais) iki 0,62 euro (su PVM).
Pastovioji dalis pastarųjų dviejų grupių vartotojams lieka nepakitusi – 3,99 euro (su PVM).
Pocius: pažeidžiamai vartotojų grupei vidutinė mėnesio sąskaita mažės
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) patvirtinus naujus visuomeninio elektros tiekimo tarifus pirmajam kitų metų pusmečiui, reguliuotojo vadovas Renatas Pocius sako, kad pažeidžiamai vartotojų grupei vidutinė mėnesio sąskaita mažės apie 2,5 euro, tuo metu kiti visuomeninio tiekimo klientai mokės iki 1,5 euro daugiau.
„Pažeidžiamiems vartotojams (nuo 2026 metų sausio – BNS) kaina mažėja, pažeidžiami vartotojai galėtų sutaupyti per mėnesį iki maždaug 2,5 euro vidutiniškai. O kalbant apie visuomeninio tiekimo kainą, sąskaita galėtų padidėti iki 1,5 euro“, – žurnalistams penktadienį sakė R. Pocius.
Anot jo, skaičiavimai remiasi tuo, jog visuomeniniu tiekimu naudojasi gyventojai, suvartojantys iki 1 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) elektros per metus.
„Vienos kilovatvalandės kaina išauga 1,5 cento, tad maksimaliai kiek sąskaita galėtų išaugti yra 1,5 euro“, – teigė R. Pocius.
VERT penktadienį patvirtino visuomeninės elektros ir gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams pirmajam kitų metų pusmečiui.
Pažeidžiamiems vartotojams elektros kaina mažinama Vyriausybei šį mėnesį nutarus iš perteklinių elektros gamintojų pajamų, gautų 2021 metų gruodžio – 2022 metų birželio mėnesiais, 1,8 cento už kWh sumažinti jiems tiekiamos elektros kainą. Be to, ji mažėja ir bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
„Ignitis“ atstovas Valdas Lopeta BNS sakė, kad toks bendrovės žingsnis leido tarifą pažeidžiamiems vartotojams sumažinti 1,505 cento už kWh (be PVM), o visiems kitiems visuomeninio tiekimo klientams jo augimą sušvelnino 1,4 cento.
BNS 2023 metais rašė, kad ES ministrų 2022 metais patvirtinta pasidalijimo perteklinėmis elektros gamintojų pajamomis tvarka numatė 180 eurų už megavatvalandę (MWh) kainos „lubas“, kurios galiojo nuo 2021 metų gruodžio iki 2022 metų birželio pabaigos. Pagal ją Lietuvos elektros gamintojai į šalies biudžetą sumokėjo beveik 13 mln. eurų perteklinių pajamų, gautų iš prekybos elektra.
„Šie pinigai būtent pagal Vyriausybės nustatytą tvarką gali būti naudojami pažeidžiamų vartotojų tarifo mažinimui, (...) kas leido būtent tarifą sumažinti 1,8 cento be PVM pažeidžiamiems vartotojams ir tokiu būdu neužkraunant kažkokios finansinės naštos kitiems elektros vartotojams“, – kalbėjo R. Pocius.
„Kitiems vartotojams šita našta negula, todėl kad buvo surinkti tie viršpelniai, 13 milijonų eurų“, – pridūrė jis.
Jo teigimu, visuomeninio tiekimo kaina kitiems vartotojams didės, nes išaugo tiek perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“, tiek skirstymo tinklų operatorės ESO infrastruktūros dedamosios, kurios įskaičiuojamos į galutinį tarifą.
Anot R. Pociaus labiausiai augimą lemia ESO dalis, nes bendrovė „pakankamai reikšmingai“ investavo į infrastruktūrą.
VERT teigimu, visuomeninio tiekimo tarifą nuspręsta padidinti ir dėl išaugusios „Igničio“ buitiniams vartotojams skirtos elektros prikimo kainos.
Pasak Energetikos ministerijos, nuo šių metų birželio grįžti į visuomeninį tiekimą gali dalis nepriklausomų tiekėjų klientų, turinčių tam teisę.
VERT prognozuoja, kad sausį visuomeniniu tiekimu besinaudojančių vartotojų skaičius sieks apie 495 tūkst.
Tuo metu ministerija skaičiuoja, kad pažeidžiamų vartotojų skaičius 2026 metais sieks 145 tūkst., 2027 metais daugiau pažeidžiamų vartotojų grįžus į visuomeninį tiekimą jų skaičius išaugtų iki 160 tūkst., dar po metų – iki 175 tūkst., o 2029-iaisiais – iki 190 tūkstančių.
