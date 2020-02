Ekspertai: Ukrainai prireiks bent 20 metų Lenkijos ekonominiam lygiui

„Tai būtų ilgalaikis tikslas, jo neįmanoma pasiekti artimiausiais metais. Ukraina privalo struktūriškai ekonomiką reformuoti du dešimtmečius, kad pasiektų vakarinių kaimynių, o konkrečiai – Lenkijos ekonominį išsivystymo lygį“, – šią savaitę Kijeve vykusiame ekonominiame forume sakė TVF nuolatinis atstovas Ukrainoje Yosta Ljungmanas (Josta Liungmanas).

Tokiai nuomonei pritarė ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) ekspertas.

„Ukraina turi augti 7 proc. kasmet, kad ekonomine prasme galėtų pasivyti vakarines kaimynes“, – per šį renginį kalbėjo ERPB vyriausiasis ekonomistas šiam regionui Dimitaras Bogovas.

Abu juos citavo agentūra „Interfax“.

Y. Ljungmanas priminė, jog Ukraina yra sąraše 18-os pasaulio valstybių, kurių ekonomikos per laikotarpį nuo 1990-ųjų iki 2017 metų sunyko, o Ukrainos rezultatas per šį laikotarpį – vidutiniškai minus 0,2 proc. kasmet.

TVF atstovas pristatė tris galimus Ukrainos ekonominės raidos scenarijus. Pirmas jų – radikalios reformos, užtikrinančios ekonomikos augimą 6,2 proc. kasmet, leisiančios Ukrainos gyventojams per 20 metų tapti 60 proc. turtingesniais, o šaliai – Lenkijos lygį pasiekti maždaug 2038 metais. Antrasis variantas – dalinės reformos ir 4 proc. ekonomikos augimas kasmet, visuomenei per šį laikotarpį turtingesne tampant penktadaliu. Trečias scenarijus – reformų ignoravimas ir ekonomikos augimas vidutiniškai 1,7 proc. kasmet, pragyvenimo lygio šalyje kritimas per artimiausius du dešimtmečius penktadaliu.

TVF vertinimais, dabar Ukraina „plaukioja“ tarp antrojo ir trečiojo scenarijaus.

„Aš noriu, kad Ukrainoje būtų bent jau kaip Lenkijoje“, – praėjusią savaitę Ukrainos žiniasklaida citavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, prognozavusį atlyginimų lygį šalyje jo kadencijos pabaigoje, tai yra po ketverių metų.

V. Zelenskio žodžiais, tik taip Ukraina galėtų susigrąžinti savo darbo jėgą, geresnio įvertinimo ieškančią kaimyninėse valstybėse, o pirmiausia – Lenkijoje.

„Labai noriu, kad vidutinis atlyginimas pas mus būtų toks kaip Lenkijoje. Noriu tikėti, kad per ketverius su puse metų įgyvendinsime šią svajonę. Kodėl kaip Lenkijoje? Nes Lenkijoje dabar yra keli milijonai ukrainiečių. Kodėl jie sugrįš? Tik todėl, kad jei bus motyvuoti“, – agentūra „Unian“ citavo V. Zelenskį.

Pasak Ukrainos prezidento, net ir 70 proc. Lenkijos lygio atlyginimai Ukrainoje neskatins ukrainiečių ieškoti „storesnio pinigo“ užsienyje.

Ukrainos centrinio banko skaičiavimais, pernai šalies ekonomika augo 3,3 proc., o šiemet tikėtinas 3,5 proc. augimas.

Nacionalinė statistikos tarnyba šalies ūkio raidos 2019-aisiais rezultatų kol kas nepaskelbė.