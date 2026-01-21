EP atmetė pasiūlymą dėl kompensacijų už vėluojančius skrydžius

Įstatymų leidėjai Strasbūre didžiule dauguma balsavo už dabartinės sistemos, pagal kurią numatomos kompensacijos už trijų valandų ir ilgesnius skrydžių vėlavimus, išsaugojimą.
Už tai balsavo 632 europarlamentarai, o prieš buvo 15. Trečiadienio balsavimu taip pat buvo siekiama, kad oro linijų bendrovės įtrauktų rankinį bagažą į bilieto kainą ir būtų uždrausta imti mokestį iš tėvų už vietas šalia savo atžalų.
Tačiau po balsavimo Europos Sąjungos (ES) pastangos reformuoti oro transporto keleivių teises atsidūrė aklavietėje.
Šiuo metu keleiviai Europoje turi teisę į kompensaciją, jei jų skrydis vėluoja tris ar daugiau valandų. Kompensacijos dydis svyruoja nuo 250 iki 600 eurų, priklausomai nuo skrydžio atstumo.
Oro linijos skundžiasi, kad šios kompensacijos kelia joms finansinių problemų. Jos taip pat dažnai priverstos atšaukti skrydžius, o ne vykdyti juos po ilgo vėlavimo, nes tai trikdo tvarkaraščius.
Praėjusiais metais dauguma ES valstybių sutarė pratęsti ribą iki keturių valandų skrydžiams iki 3,5 tūkst. kilometrų arba bet kokiems skrydžiams ES viduje. Ilgesnėms kelionėms riba buvo nustatyta iki šešių valandų. Taip pat buvo siūloma viršutinę kompensacijos ribą sumažinti nuo 600 eurų iki 500 eurų.
Tiek EP, tiek ES valstybės narės turi susitarti dėl to paties teksto, kad reforma galėtų judėti į priekį. Dėl to bus sušauktas specialus komitetas, kad būtų rastas kompromisas.
Andrejus Novakovas, EPP centro dešinės frakcijos narys, rėmęs EP tekstą, naujienų agentūrai AFP sakė, kad europarlamentarai pasirengę derėtis.
Jis pridūrė, kad tiesiog palikti galioti dabartines taisykles būtų geriau už tai, ką siūlė valstybės narės.
„Jokio susitarimo yra geriau už Tarybos poziciją“, – sakė jis prieš balsavimą, teigdamas, kad valstybių narių patvirtintame tekste „visiškai nesaugomi keleiviai“.
