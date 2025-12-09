„Tiriame, ar „Google“ galėjo nustatyti nesąžiningas sąlygas leidėjams ir turinio kūrėjams, o konkuruojantiems DI modelių kūrėjams sudaryti nepalankias sąlygas ir taip pažeisti ES konkurencijos taisykles“, – sakė už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos (EK) narė Teresa Ribera.
ES pradėjo antimonopolinį tyrimą dėl „Google“ duomenų naudojimo
2025-12-09 10:58
Europos Sąjunga (ES) antradienį pranešė pradėjusi tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti, ar „Google“ nepažeidė konkurencijos taisyklių, kai be tinkamo atlygio naudojo žiniasklaidos ir kitų leidėjų internete skelbiamą turinį dirbtinio intelekto (DI) paslaugoms mokyti ir teikti.
ES pradėjo antimonopolinį tyrimą dėl „Google“ duomenų naudojimo / Scanpix nuotr.
