ES: prekybos susitarimas su JAV apsaugo Europą nuo naujų muitų vaistams

Liepos mėn. pasirašytas susitarimas nustatė 15 proc. muitų ribą vaistams ir kitoms prekėms. Dabar D. Trumpas pareiškė, kad vaistams bus taikomas 100 proc. muitas, tačiau Briuselis atmetė nuogąstavimus, kad susitarimas atsidūrė pavojuje.
Pasak ES prekybos reikalų atstovo spaudai Olofo Gillo, liepos mėnesio susitarimu Jungtinės Valstijos sutiko užtikrinti, kad muitai vaistams, puslaidininkiams ir medienai neviršytų 15 proc.
„Šis aiškus 15 proc. muitų ribos apribojimas ES eksportui yra garantija, kad Europos ekonomikos operatoriams nebus taikomi didesni muitai“, – sakė jis.
„ES su JAV toliau siekia įgyvendinti bendro pareiškimo įsipareigojimus, tuo pačiu ieškodamos naujų sričių, kurioms galėtų būti taikomos muitų išimtys, ir platesnio bendradarbiavimo galimybių“, – pridūrė O. Gillas.
JAV pusė iš karto nepatikslino, ar ES iš tiesų bus atleista nuo naujų didesnių muitų farmacijos produktams.
Šią savaitę JAV sumažino muitus automobilių importui iš ES iki 15 proc., palyginti su susitarime numatytais 27,5 proc.
27 šalių bloko prekybos politikai vadovaujanti Europos Komisija stengiasi užtikrinti išimtis ir kitiems pramonės sektoriams, įskaitant gėrimų.
O. Gillas ketvirtadienį pažymėjo, kad ES prekybos vadovas Marošas Šefčovičas toliau siekia sumažinti muitus vynui ir kad būtent tai lieka pagrindiniu Briuselio prioritetu šiuo metu.
