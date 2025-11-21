Estų ekspertai: JAV taikos planas nelogiškas

Trečiadienį buvo pranešta, kad JAV ir Rusija parengė naują taikos plano projektą karui Ukrainoje užbaigti. Pasak BBC, iš Ukrainos šio plano įgyvendinimas pareikalautų didelių nuolaidų – atsisakyti vis dar kontroliuojamų teritorijų ir drastiškai sumažinti kariuomenę. Nei Vašingtonas, nei Maskva šio plano oficialiai nepatvirtino.
JAV prezidento pasiuntinys Steve’as Witkoffas esą turėjo pristatyti planą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui Turkijoje trečiadienį, bet susitikimas buvo atidėtas paaiškėjus, kad ukrainiečiai jokiu būdu nesutiks su siūlymais.
„Labai sunku įsivaizduoti, kad Ukraina galėtų su visu tuo sutikti, nes jei jūsų prašoma sumažinti savo pajėgas du su puse karto, jei jums sakoma, kad negalite turėti tam tikrų ginklų, kurie galėtų pasiekti šiek tiek tolesnę Rusijos teritoriją, jei jūsų prašoma iš esmės atsisakyti savo suvereniteto (...). Ukraina tiesiog negali sutikti su tokiais punktais“, – ketvirtadienį laidoje „Aktuaalne kaamera“ teigė saugumo ekspertas Raivo Vare.
Be to, pranešama, kad plane numatytos teritorinės nuolaidos iš Ukrainos pusės, kurių Rusija jau ne kartą anksčiau reikalavo.
Buvęs Estijos Užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius ir saugumo ekspertas Raineris Saksas spėja, kad šiuo planu Amerika tiesiog bando padėti kažką svarstytino ant stalo, kad duotų impulsą platesnėms diskusijoms.
„Šios dvi pusės negali netgi nuotoliu suderinti savo vizijų į ką nors panašaus į planą, nebent vienai pusei išsektų jėgos mūšio lauke. Sakyčiau, kad dėl šios priežasties JAV bando taikyti tokį metodą, bet ar tai, ką matome žiniasklaidoje, ir yra tikrasis planas, ar tik kažkoks triukšmas, labai sunku galutinai pasakyti“, – laidoje sakė ekspertas.
Net jei Jungtinės Valstijos būtų rimtai ketinusios pateikti Ukrainai tokį planą, R. Sakso manymu, visas burbulas sprogo po informacijos nutekėjimo žiniasklaidai.
Jis pabrėžė, kad amerikiečiai pastaruoju metu darė didelį spaudimą Rusijai, todėl sunku suprasti taikos plano palankumą Maskvai.
„Tai galėjo būti sutarta ir be tokio spaudimo, nes Rusija iš esmės pritaria daugumai šių punktų, tik nori juos primesti Ukrainai. Atvirai kalbant, nematau čia stiprios logikos, kurį sietų įvairius elementus, o klausimas, kas kursto triukšmą žiniasklaidoje, – atskira tema“, – sakė R. Saksas.
Tačiau aišku tai, kad Rusija vėl bando parodyti amerikiečiams, jog yra pasirengusi taikai.
„Rusijos tikslas yra bent jau išlaikyti Trumpą ir Amerikos administraciją derybų procese, kad jie nepasitrauktų, nes tada bus taikomos sankcijos“, – tvirtina R. Vare.
Tarptautinio gynybos ir saugumo studijų centro mokslininkas Igoris Greckis teigia, kad JAV prezidentui Donaldui Trumpui tebėra itin svarbu pasiekti taiką Ukrainoje.
Pasak jo, keletas pastarųjų savaičių įvykių, įskaitant korupcijos Ukrainoje skandalą, susilpnino Kyjivo pozicijas JAV akyse.
„Trumpas mano, kad Ukraina susilpnėjo, ir padidino spaudimą jai. Jei pažvelgsime į tai, kas iš 28 punktų plano nutekėjo žiniasklaidai, matysime, kad plane atsižvelgiama į Rusijos pageidavimus ir reikalavimus labiau nei bet kada anksčiau“, – teigė mokslininkas.
„Ryškėja tam tikras modelis: kas du ar tris mėnesius (JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as) Witkoffas arba pats Trumpas daro spaudimą Zelenskiui, siūlydami planą su sąlygomis, kurios Kyjivui yra visiškai nepriimtinos. Po to būna atitinkama reakcija“, – pabrėžė I. Gretskis.
ELTA primena, kad Ukraina ketvirtadienį pareiškė gavusi JAV „plano projektą“, kuriame pateikiami pasiūlymai, kaip užbaigti karą su Rusija, ir kad ji yra pasirengusi bendradarbiauti su Vašingtonu dėl šio plano turinio.
Remiantis informacija, kurią agentūrai AFP pateikė informuotas šaltinis, panašu, kad plane atkartojama daugybė maksimalistinių Maskvos reikalavimų. Be kita ko, reikalaujama, kad Ukraina atsisakytų teritorijų, narystės NATO planų, ilgojo nuotolio ginklų ir sumažintų savo kariuomenės dydį.