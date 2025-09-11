Europolas įtraukė programišių ukrainietį į ieškomiausių ES nusikaltėlių sąrašą

28 metų Volodymyras Tymoščukas kaltinamas padėjęs įdiegti išpirkos reikalaujančią programą „Lockergoga“, kuri sutrikdė šimtų įmonių veiklą ir vertė jas mokėti išpirką.
Grupuotės veikla visame pasaulyje padarė apie 15 mlrd. eurų žalą.
„Bėglys ieškomas keliose šalyse ir tarptautinių teisėsaugos organizacijų yra laikomas aukščiausio lygmens taikiniu“, – pranešime teigė Europolas.
Tvirtinama, kad V. Tymoščukas buvo identifikuotas po sudėtingo tarptautinio tyrimo, kuriame artimai bendradarbiavo Prancūzijos, Vokietijos, Norvegijos, Šveicarijos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės (JK) ir JAV tyrėjai.
Dalis grupuotės narių Ukrainoje jau suimti.
„Teisėsauga sudarė grupuotės struktūros vaizdinį, identifikavo kiekvieno lygmens veikėjus – nuo programinės įrangos kūrėjo ir įsibrovimo specialistų iki pinigų plovėjų, atsakingų už nelegaliai gautų pinigų valdymą“, – teigė agentūra.
JAV teisingumo departamentas paskelbė apie 10 mln. dolerių (8,55 mln. eurų) premiją už informaciją, kuri gali padėti suimti V. Tymoščuką.
Naujausi komentarai