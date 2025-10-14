 EŽTT nurodė Rusijai sumokėti Sakartvelui ketvirtį milijardo eurų

EŽTT nurodė Rusijai sumokėti Sakartvelui ketvirtį milijardo eurų

2025-10-14 12:50
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) antradienį nurodė Rusijai sumokėti Sakartvelui daugiau kaip ketvirtį milijardo eurų už tai, kad ji neleido žmonėms laisvai vykti į Abchazijos ir Pietų Osetijos regionus, kuriuos Maskva pripažino nepriklausomais po 2008 m. karo su Tbilisiu.

EŽTT nurodė Rusijai sumokėti Sakartvelui ketvirtį milijardo eurų
EŽTT nurodė Rusijai sumokėti Sakartvelui ketvirtį milijardo eurų / Scanpix nuotr.

EŽTT pareiškė, kad Rusija padarė pažeidimų, įskaitant perteklinį jėgos panaudojimą, netinkamą elgesį, neteisėtą sulaikymą ir neteisėtus kasdienio judėjimo apribojimus per administracinę ribą tarp Sakartvelo kontroliuojamos teritorijos ir Rusijos remiamų separatistinių Sakartvelo regionų.

Strasbūre įsikūręs teismas nurodė Maskvai sumokėti kiek daugiau nei 253 mln. eurų už žalą, kurią patyrė daugiau nei 29 tūkst. nukentėjusiųjų. Maskva pasitraukė iš EŽTT 2022 m. po įsiveržimo į Ukrainą, tačiau teismas teigia, kad ji tebėra atsakinga už visus iki tol padarytus pažeidimus.

Šiame straipsnyje:
Rusija
Sakartvelas
EŽTT
2008 karas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų