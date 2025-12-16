„Forbes“: Musko turtas per kelias valandas padidėjo šimtu milijardų dolerių

Turto padidėjimą lėmė neseniai kai kurių darbuotojų ir investuotojų parduotos E. Musko kosmoso bendrovės „SpaceX“ akcijos. „Forbes“ pasitelkė sandoriuose nustatytą kainą, kad įvertintų didesnę bendrąją bendrovės vertę, o tai savo ruožtu padidino jo apskaičiuotą E. Musko akcijų paketą.
Vos prieš kelias valandas E. Musko turtą „Forbes“ buvo įvertinęs maždaug 500 mlrd. JAV dolerių.
E. Musko turtas pirmiausia susijęs su jo akcijomis elektromobilių gamintojose „Tesla“ ir „SpaceX“. „SpaceX“, kitaip nei „Tesla“, yra privati įmonė, o tai reiškia, kad jos vertė nenustatoma pagal viešą akcijų kainą. Tokiais atvejais vertinimai grindžiami finansavimo etapais arba darbuotojų akcijų pardavimu ir gali labai skirtis nuo galutinės rinkos vertės.
Remdamasis kaina, už kurią darbuotojai galėjo parduoti savo akcijas, „Forbes“ apskaičiavo, kad bendra „SpaceX“ vertė yra 800 mlrd. JAV dolerių, ankstesniu žurnalo vertinimu – 400 mlrd. JAV dolerių. Kadangi E. Muskui priklauso maždaug 40 proc. „SpaceX“ akcijų, „Forbes“ pakeistas vertinimas padidino jo turto numanomą vertę iki 677 mlrd. dolerių.
