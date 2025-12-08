Tusko žinutė amerikiečiams tapo skaitomiausiu „X“ įrašu pasaulyje

Reaguodamas į naują JAV nacionalinio saugumo strategiją, kurioje stipriai kritikuojama Europa ir raginama siekti „strateginio stabilumo“ su Rusija, D. Tuskas kreipėsi į „brangius amerikiečių draugus“, sakydamas: „Europa yra jūsų artimiausias sąjungininkas, o ne problema.“
Jis pabrėžė pastaruosius 80 metų, kai gyvuoja transatlantinis aljansas, ir „bendrus priešus“.
„Turime to ir laikytis; tai vienintelė protinga mūsų bendro saugumo strategija. Nebent kažkas pasikeitė“, – padarė išvadą D. Tuskas.
Jo paties žinute platformoje „X“ buvo pasidalinta mažiau nei 8 000 kartų, tačiau tarp jų buvo „Tesla“ vadovas ir „X“ savininkas Elonas Muskas, kuris šį komentarą paskelbė daug platesnei auditorijai.
E. Muskas pasidalino Lenkijos premjero žinute ir pridėjo savo komentarą, kuriame pajuokavo, kad „jei sudėtum į krūvą Donaldą Trumpą ir Eloną Muską, gautum...“ Donaldą Tuską.
Jis paskelbė savo įrašą tarp daugybės prieš ES nukreiptų žinučių, kuriose ragino panaikinti bloką. „Aš myliu Europą, bet ne tą biurokratinį monstrą, kuris vadinasi ES“, – pridūrė E. Muskas.
Lenkijos įmonės „Res Futura Data House“ tyrėjai sekmadienį išanalizavo skaičius ir teigė, kad D. Tusko įrašas pasiekė mažiausiai 21,9 mln. žmonių auditoriją.
Pačios platformos statistiniais duomenimis, sekmadienio vakarą E. Musko komentarą peržiūrėjo daugiau nei 23 mln. „X“ naudotojų, o D. Tusko – daugiau nei 29,1 mln.
