Lenkijos vyriausybė pateikė parlamentui civilinės sąjungos įstatymo projektą

„Tai istorinis momentas (...), nes įstatymas, reglamentuojantis su neoficialiomis sąjungomis susijusius klausimus, niekada nebuvo patvirtintas balsų dauguma“, – spaudos konferencijoje sakė viena jo autorių, parlamentarė Katarzyna Kotula (Katažina Kotula).
Jeigu šis įstatymo projektas bus patvirtintas, nesusituokusios poros galės dalintis medicinine informacija, paveldėti turtą, kartu deklaruoti mokesčius ir naudotis kitais privalumais, taikomais sutuoktiniams.
Tačiau civilinę sąjungą sudariusios poros negalės turėti vienodų pavardžių ir įsivaikinti vaikų.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį šią priemonę pavadino „žingsniu, kuris galėtų įvesti tam tikrą tvarką šiuo klausimu Lenkijoje“.
Lenkijos konservatoriai, daugelis glaudžiai susiję su Katalikų Bažnyčia, jau seniai kritikuoja LGBTIQ teises ginančias priemones. Jie teigia, kad tokios priemonės yra destruktyvios ir remia užsienyje propaguojamą „lyčių ideologiją“.
Lenkijos konservatorių glaudūs ryšiai su prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu) dar labiau apsunkina situaciją. Jis pareiškė, kad vetuos „bet kokį įstatymo projektą, galintį pakenkti konstituciškai saugomam santuokos statusui“.
Lenkija yra viena iš paskutiniųjų Europos šalių, kurios dar neįteisino tos pačios lyties asmenų santuokų ar civilinių sąjungų.
Tarptautinė LGBTIQ žmogaus teisių organizacija (ILGA) teigia, kad Lenkija nuolat patenka tarp šalių, kuriose LGBTIQ asmenų teisės yra prasčiausiai užtikrinamos.
Šiais metais apklausų bendrovės „Ipsos“ atliktos apklausos duomenimis, tik 31 proc. Lenkijos gyventojų pritaria tos pačios lyties asmenų santuokai. Tuo tarpu 62 proc. neprieštarautų, jei šalyje būtų pritarta tam tikros formos vienalyčių santykių įteisinimui.
Dar prieš parlamento rinkimus 2023 metais D. Tusko centristinė Pilietinė koalicija (PO) pažadėjo per pirmąsias 100 kadencijos dienų pateikti įstatymo projektą, įteisinantį civilinę sąjungą.
Tačiau D. Tusko vadovaujama partija turi valdyti su konservatyvesniais koalicijos partneriais, todėl daugelio kampanijos pažadų socialiniais klausimais įgyvendinimas trunka ilgiau nei tikėtasi.
Pirmajame naujojo įstatymo projekte, kurį pasiūlė valdančioji koalicija, buvo atsisakyta partnerystės termino ir vietoj to jis buvo pavadintas „artimiausio asmens statuso“ įstatymu.
Tačiau galiausiai koalicijos konservatyvesnis sparnas jį atmetė.
Siekdami numalšinti konservatorių nepasitenkinimą, koalicijos lyderiai pabrėžė, kad sąjungos nebūtinai turi būti tarp romantiškų partnerių, bet taip pat gali būti tarp kaimynų ar šeimos narių.
Pirmasis įstatymo projekto svarstymas numatytas sausį.
