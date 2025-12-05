Marco Rubio ES baudą socialiniam tinklui „X“ vadina puolimu prieš „Amerikos žmones“

„Europos Komisijos 140 mln. JAV dolerių bauda yra ne tik puolimas prieš „X“, bet ir užsienio vyriausybių puolimas prieš visas Amerikos technologijų platformas ir amerikiečius“, – parašė M. Rubio socialiniame tinkle „X“.
„Amerikiečių cenzūravimo internete dienos baigėsi“, – pridūrė jis.
Europos Sąjunga anksčiau penktadienį skyrė socialiniam tinklui „X“ 120 mln. eurų baudą už skaitmeninių taisyklių pažeidimą po dvejus metus trukusio tyrimo, kuris išbandė bloko ryžtą kontroliuoti didžiąsias technologijų bendroves.
Skirdama pirmąją baudą pagal savo Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA) už turinį, Europos Komisija pareiškė, kad nusprendė nubausti socialinį tinklą už skaidrumo taisyklių nesilaikymą, įskaitant, jos vertinimu, apgaulingą mėlynos varnelės dizainą.
ES technologijų vadovė savo ruožtu atmetė JAV kaltinimus, kad ji vykdo cenzūrą dėl sprendimo nubausti „X“.
„Šis sprendimas yra susijęs su „X“ skaidrumu“ ir „niekaip nesusijęs su cenzūra“, žurnalistams sakė už technologijų sritį atsakinga eurokomisarė Henna Virkkunen (Hena Virkunen).
„Jei laikotės mūsų taisyklių, baudos negaunate – viskas taip paprasta“, – pažymėjo ji.
