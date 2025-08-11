 Giorgia Meloni pareiškė didelį susirūpinimą dėl Izraelio plano perimti Gazos miesto kontrolę

2025-08-11 22:56
BNS inf.

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) pirmadienį per pokalbį telefonu su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu (Mahmudu Abasu) pareiškė didelį susirūpinimą dėl Izraelio plano perimti Gazos miesto kontrolę.

Giorgia Meloni / AP nuotr.

G. Meloni išreiškė „didelį susirūpinimą dėl pastarųjų Izraelio sprendimų, kurie, regis, veda prie tolesnės karinės eskalacijos“, ir pasmerkė humanitarinę padėtį Gazos Ruože kaip „nepateisinamą ir nepriimtiną“, pranešė jos biuras.

Izraelis pareiškė, kad jo kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę pagal planą, kuriam pritarė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) saugumo kabinetas. Šis planas visame pasaulyje sukėlė pasipiktinimo bangą.

M. Abbaso vadovaujama Palestiniečių autonomija valdo teritorijas okupuotame Vakarų Krante, išskyrus Gazos Ruožą, kurį kontroliuoja jos priešė palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“.

G. Meloni per pokalbį su palestiniečių prezidentu „pakartojo būtinybę nedelsiant nutraukti karo veiksmus, kad būtų galima toliau teikti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams“.

Ji taip pat sutiko su M. Abbasu, kad „Hamas privalo paleisti visus įkaitus ir susitaikyti su tuo, kad ateityje nevaldys (Gazos) Ruožo“, pranešė jos biuras.

B. Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad kariuomenė užkariaus likusį ketvirtį Gazos Ruožo, kurio dar nekontroliuoja Izraelio kariai, įskaitant didžiąją dalį Gazos miesto ir Mavasį – pakrantės teritoriją į vakarus nuo pietinio Kan Juniso miesto, kurią žydų valstybė paskelbė humanitarine zona.

