Į Rusijos ir Baltarusijos bendras pratybas su retu vizitu atvyko JAV kariuomenės pareigūnai

„Jums bus paruoštos geriausios žiūrovų vietos“, – sakė Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas JAV kariniam atašė Bryanui Shoupe'ui (Brajenui Šupui), apsilankiusiam pratybose Baltarusijos Barysavo mieste, esančiame į rytus nuo Minsko.
Minskas pirmadienį pranešė, kad pratybose dalyvauja apie 7 tūkst. karių – 6 tūkst. iš Baltarusijos ir 1 tūkst. iš Rusijos.
Iki antradienio Baltarusijoje vyksiančios pratybos „Zapad 2025“ („Vakarai 2025“) sukėlė nerimo rytinėms NATO narėms po to, kai jos oro erdvėje buvo numušti Rusijos dronai.
JAV kariuomenės atstovų vizitai į Rusijos ar jos sąjungininkių rengiamas pratybas yra reti, ypač po to, kai 2022 metų vasarį Maskva įsiveržė į Ukrainą.
„Ačiū už kvietimą“, – sakė B. Shoupe'as, spausdamas ranką V. Chreninui.
Pratybas taip pat stebi 22 kitų šalių, įskaitant NATO nares Turkiją ir Vengriją, atstovai.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), grįžęs į Baltuosius rūmus šių metų pradžioje, siekia užmegzti dialogą su Baltarusija.
Jis paskambino Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai, išsiuntė į šalį pasiuntinius ir ragina jį paleisti politinius kalinius.
Praėjusią savaitę buvo išlaisvinta daugiau kaip 50 asmenų, o JAV paskelbė apie dalinį sankcijų valstybinei oro linijų bendrovei „Belavia“ sušvelninimą.
