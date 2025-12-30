Irano prezidentas ragina vyriausybę išklausyti protestuotojų reikalavimus

Parduotuvių savininkai Teherane pirmadienį antrą dieną iš eilės uždarė savo parduotuves, nes sunkumų kamuojama Irano valiuta neoficialioje rinkoje pasiekė naujas žemumas.
„Paprašiau vidaus reikalų ministro išklausyti teisėtus protestuotojų reikalavimus ir pradėti dialogą su jų atstovais, kad vyriausybė galėtų padaryti viską, kas įmanoma, jog išspręstų problemas ir veiktų atsakingai“, – pareiškė prezidentas Masoudas Pezeshkianas, informavo valstybinė naujienų agentūra IRNA.
Darbininkams palanki naujienų agentūra ILNA pirmadienį skelbė, kad protestuotojai „reikalauja neatidėliotino vyriausybės įsikišimo, jog būtų galima suvaldyti valiutos kurso svyravimus ir nustatyti aiškią ekonominę strategiją“.
Kainų svyravimai paralyžiuoja kai kurių importuojamų prekių pardavimus, nes tiek pardavėjai, tiek pirkėjai yra linkę atidėti sandorius, kol perspektyva taps aiškesnė, pažymi naujienų agentūros AFP korespondentai.
„Tęsti veiklą tokiomis sąlygomis tapo neįmanoma“, – tvirtino protestuotojai, kuriuos cituoja ILNA.
Konservatyvioji naujienų agentūra „Fars“ paskelbė nuotraukas, kuriose matyti demonstrantų minia, užėmusi pagrindinę gatvę Teherano centre, žinomą dėl gausybės joje esančių parduotuvių. Dar vienoje nuotraukoje, regis, matyti, kaip panaudojamos ašarinės dujos siekiant išvaikyti protestuotojus.
„Pranešta apie nedidelius fizinius susirėmimus (…) tarp kai kurių protestuotojų ir saugumo pajėgų“, – nurodė „Fars“ ir kartu perspėjo, kad tokie susibūrimai gali sukelti nestabilumą.
Išvarginta ekonomika
Irano vyriausiasis teisėjas Gholamhosseinas Mohseni Ejei paragino „greitai nubausti tuos asmenis, kurie yra atsakingi už valiutos svyravimus“, pirmadienį pranešė teisingumo ministerijos agentūra „Mizan“. Be to, vyriausybė paskelbė apie centrinio banko valdytojo pakeitimą.
„Prezidento sprendimu centrinio banko valdytoju bus paskirtas Abdolnasseras Hemmati“, – tinkle „X“ pareiškė prezidentūros komunikacijos pareigūnas Mehdi Tabatabaei.
A. Hemmati yra buvęs ekonomikos ir finansų ministras, kurį parlamentas kovo mėnesį atleido dėl smarkaus rialo nuvertėjimo.
M. Pezeshkianas sekmadienį pristatė parlamentui kitų persų metų biudžetą ir pažadėjo kovoti su infliacija bei didelėmis pragyvenimo išlaidomis. Remiantis oficialia statistika, metinė infliacija gruodžio mėnesį siekė 52 proc.
Šalies ekonomika, kurią jau ir taip išvargino Vakarų sankcijos, dar labiau nusilpo, kai Jungtinės Tautos (JT) rugsėjo pabaigoje grąžino prieš 10 metų atšauktas tarptautines sankcijas, susijusias su šalies branduoline programa. Vakarų valstybės ir Izraelis kaltina Iraną siekiu įgyti branduolinių ginklų, tačiau Teheranas šiuos kaltinimus neigia.
