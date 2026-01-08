 Vokietija smerkia jėgos panaudojimą prieš protestuotojus Irane

Vokietija smerkia jėgos panaudojimą prieš protestuotojus Irane

2026-01-08 18:23
BNS inf.

Vokietija ketvirtadienį pasmerkė, jos teigimu, pernelyg didelį jėgos panaudojimą prieš demonstrantus Irane.

Johannas Wadephulis
Johannas Wadephulis / Scanpix nuotr.

Anksčiau ketvirtadienį teisių gynimo grupės pranešė, kad Irano saugumo pajėgos vaikydamos protestuotojus panaudojo ašarines dujas ir kovinius šaudmenis.

„Jie turi teisę taikiai reikšti savo nuomonę“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis (Johanas Vadefulis), turėdamas omenyje protestuotojus Irane.

„Smerkiu pernelyg didelės jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus ir raginu Irano valdančiuosius laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų“, – socialiniame tinkle „X“ pridūrė ministras.

Protestų banga kilo gruodžio 28 dieną, kai buvo uždarytas Teherano didysis turgus, rialo kursui nukritus iki rekordinių žemumų. Vėliau demonstracijos išplito į kitus miestus, jau pranešama apie didesnio masto protestus.

Pareigūnai dėl neramumų kaltina, jų žodžiais, riaušininkus. Teismų sistemos vadovas pažadėjo, kad patraukiant juos atsakomybėn „nebus jokio atlaidumo“.

Šiame straipsnyje:
vokietija
iranas
protestuotojai
jėgos panaudojimas
Johannas Wadephulis

