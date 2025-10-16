Ispanijoje išaiškintas padirbtų degalų platintojų tinklas, įkliuvo ir lietuviai

Operacija kodiniu pavadinimu „Operation Tenk“ buvo pradėta 2023 metais, kai Hoja de Kampo gyventojai Abarane, Mursijoje, pasiskundė dėl nuolatinio autocisternų judėjimo.
Vietos patruliai aptiko nelegalią degalų saugyklą, kurioje buvo daugiau kaip 70 tūkst. litrų dyzelino, taip pat technikos ir talpyklų. Tyrėjai taip pat konfiskavo triacetino – cheminės medžiagos, kurios negali būti automobiliams skirtame dyzeline.
Paaiškėjo, kad tai buvo dyzelino ir kitų pridėtų dalių mišinys, kad būtų pakeistos jo fizinės savybės ir išvengta mokesčių mokėjimo.
Modifikuoti degalai buvo skirti „pigioms“ degalinėms Mursijoje, Almerijoje, Alikantėje ir Valensijoje. Tolesnių reidų metu buvo aptiktos dar dvi nelegalios saugyklos Abaniljoje (Mursijoje) ir Siljoje (Valensijoje).
Institucijos nustatė, kad degalai įvežti iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos. Siekiant išvengti muitinės patikrinimų ir akcizų, siuntos buvo apgaulingai deklaruojamos kaip alyvos ir tepalai, o ne dyzelinas.
Taip tinklas išvengė Ispanijos specialaus angliavandenilių mokesčio, taip pat PVM ir pelno mokesčio prievolių. Pareigūnai teigia, kad pagal šią schemą ne tik buvo apgaudinėjama valstybė, bet ir sudaryta nesąžininga konkurencija teisėtoms įmonėms.
Per dvejus metus trukusį tyrimą sulaikyta 18 asmenų, nustatyta dar 14 įtariamųjų, dėl kurių atliekamas tyrimas, ir užmegzti ryšiai su 40 įmonių, kurios, kaip įtariama, susijusios su šia schema.
Tinklas veikė per fiktyvias bendroves, įsteigtas vadinamųjų „priedangos asmenų“ vardais. Šie asmenys, buvę sunkioje finansinėje padėtyje, už užmokestį skolino savo tapatybę. Daugelis jų buvo užsienio piliečiai, įskaitant Ukrainos, Latvijos, Prancūzijos bei Ispanijos piliečius.
Sulaikytiesiems pateikti kaltinimai, įskaitant sukčiavimą, dokumentų klastojimą, mokesčių vengimą, sukčiavimą socialinio draudimo sistemoje, pinigų plovimą, kelių eismo saugumo pažeidimus ir priklausymą nusikalstamai organizacijai.
Tyrėjai iki šiol patikrino 11 degalinių ir su tinklu susijusių įmonių, o toliau tęsdami tyrimą pareigūnai turėtų imtis daugiau veiksmų.
