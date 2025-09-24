Ispanijos premjero žmona turės stoti prieš teismą dėl kaltinimų turto pasisavinimu

Antradienį priimtame sprendime Juanas Carlosas Peinado (Chuanas Karlosas Peinadas) teigė, kad jo preliminarus tyrimas parodė, jog yra pagrindas surengti teismą, ir iškvietė ją šeštadienį.
B. Gomez gali apskųsti šį sprendimą.
Teisėjas, dirbantis su Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo žmonos Begonos Gomez byla dėl įtariamo turto pasisavinimo, nurodė, kad ji turės stoti prieš teismą.
