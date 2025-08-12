ISW: neatrodo, kad Putinas norėtų taikos, ir susitikimas Aliaskoje to nepakeis

Tokią nuomonę išskirtiniame komentare naujienų agentūrai „Ukrinform“ Vašingtone išsakė Karo tyrimų instituto (ISW) Rusijos grupės ir geopolitinės žvalgybos grupės vadovas Rusijos ir Ukrainos klausimais George‘as Barrosas.
„Putinas nėra pareiškęs jokio noro daryti atsisakyti savo karo tikslų. Nemanau, kad penktadienį vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime tai pasikeis“, – kalbėjo ISW atstovas.
Jis komentavo lūkesčius dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris įvyks rugpjūčio 15 d., ir naujausią ISW išvadą, kad Kremlius bando pasinaudoti šiuo susitikimu, siekdamas įvaryti pleištą tarp JAV ir Europos.
Kartu ekspertas pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos turi didžiulę galią ir svertus bei gali pasiekti rezultatų, jei jais visapusiškai pasinaudos.
„Kol kas JAV vyriausybė atsisako panaudoti visais savo pajėgumais, kad priverstų V. Putiną sėsti prie derybų stalo“, – paaiškino G. Barrosas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas D. Trumpas rugpjūčio 15 d. Aliaskoje ketina susitikti su Vladimiru Putinu. Pirmadienį Baltųjų rūmų vadovas sakė, kad susitikimo tikslas bus suprasti vienas kito pozicijas. Be to, jis tvirtino, kad ragins V. Putiną nutraukti karą Ukrainoje.
Tuo tarpu prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad V. Putinas nori mainais į pertrauką kare įteisinti dalies Ukrainos teritorijos okupaciją.