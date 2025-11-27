Italija: tikrieji Vladimiro Putino ketinimai dėl taikos Ukrainoje paaiškės artimiausiomis savaitėmis

Pradinis JAV planas dėl beveik ketverius metus trunkančio Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo buvo atnaujintas, nes jo pirmoji versija buvo kritikuojama kaip per daug palanki Maskvai. Tačiau jis viešai dar nebuvo paskelbtas.
Maskva pareiškė, kad vykstančios derybos dėl šio plano yra rimtos, tačiau Europos lyderiai išreiškė skepticizmą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) teigė, kad Rusija akivaizdžiai nenori susitarti dėl paliaubų.
„Nežinau, ką Putinas turi galvoje“, – žurnalistams Italijos ambasadoje Paryžiuje sakė italų gynybos ministras.
Ketvirtadienį jis surengė derybas su kolege iš Prancūzijos Catherine Vautrin (Katrin Votrin).
„Tikimės, kad šį kartą Rusija iš tiesų norės sėsti prie derybų stalo ir derėtis. Žiūrėdamas į tai, kas vyksta, nesu optimistiškas“, – sakė jis.
G. Crosetto pridūrė, kad Rusija vis dar verbuoja karius ir didina gynybos investicijas.
Pasak jo, Rusija už šį kartą taip pat moka šalies viduje, mažindama savo bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir turtą.
Italų ministras nurodė, kad per ateinančias savaites paaiškės, ar Kremliaus šeimininkas tikrai ketina sudaryti taikos susitarimą su Ukraina.
G. Crosetto teigė, kad taikos atveju Europa taip pat turėtų akylai stebėti Rusiją, nes kitaip kyla pavojus, jog kovos gali būti atnaujintos.
Naujausi komentarai