Izraelio premjeras priėmė Trumpo kvietimą prisijungti prie Taikos tarybos

2026-01-21 09:51
BNS inf.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu priėmė kvietimą prisijungti prie JAV prezidento Donaldo Trumpo Taikos tarybos, trečiadienį pranešė premjero biuras.

Izraelio premjeras priėmė Trumpo kvietimą prisijungti prie Taikos tarybos / Scanpix nuotr.

„Ministras pirmininkas Netanyahu paskelbė, kad priėmė JAV prezidento Donaldo Trumpo kvietimą ir prisijungs kaip Taikos tarybos, kurią sudarys pasaulio lyderiai, narys“, – sakoma biuro pranešime.

Praėjusią savaitę Vašingtonas paskelbė steigiantis naują tarpvyriausybinę Taikos tarybą. Ji iš pradžių buvo sumanyta prižiūrėti karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymą, tačiau chartija, regis, neapriboja jos vaidmens vien tik šia palestiniečių teritorija.

Kai kurių šaltinių teigimu, Taikos taryba gali nagrinėti ir platesnį konfliktų spektrą, įskaitant beveik ketverius metus trunkantį karą Ukrainoje ar Venesuelos klausimą.

Analitikai šią tarybą, skirtą tarptautiniams konfliktams spręsti, kurioje nuolatinė vieta kainuoja 1 milijardą dolerių (0,86 mlrd. eurų), prilygino mokamai Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos versijai.

