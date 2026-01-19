 Prancūzija atsisakys kvietimo į Donaldo Trumpo Taikos tarybą

Prancūzija atsisakys kvietimo į Donaldo Trumpo Taikos tarybą

2026-01-19 17:45
BNS inf.

Prancūzija „neketina palankiai atsakyti“ į kvietimą prisijungti prie JAV prezidento Donaldo Trumpo Taikos tarybos, pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis, artimas prezidentui Emmanueliui Macronui.

Prancūzija atsisakys kvietimo į Donaldo Trumpo Taikos tarybą
Prancūzija atsisakys kvietimo į Donaldo Trumpo Taikos tarybą / Scanpix nuotr.

Tarybos chartija „peržengia vien Gazos Ruožo ribas“, sakė šaltinis, pridurdamas, kad „kyla didelių klausimų, ypač dėl pagarbos Jungtinių Tautų principams ir struktūrai, kurie jokiu būdu negali būti kvestionuojami“.

Prancūzija anksčiau pirmadienį patvirtino savo įsipareigojimą Jungtinių Tautų (JT) chartijai, kai buvo pakviesta prisijungti prie Taikos tarybos.

Užsienio reikalų ministerija pareiškime teigė, kad peržiūri naujosios institucijos „kurios projektas apima ne tik situaciją Gazoje“ pasiūlymą, tuo pačiu pakartodama „savo prisirišimą prie Jungtinių Tautų chartijos (kuri) išlieka veiksmingo daugiašališkumo kertiniu akmeniu“.

Šiame straipsnyje:
trumpo taikos taryba
Prancūzija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų