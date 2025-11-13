Prancūzija panaikino draudimą keliauti „Telegram“ įkūrėjui Pavelui Durovui

Rusijoje gimęs 41-erių verslininkas 2024-aisiais buvo sulaikytas Paryžiuje, o jo sulaikymas sulaukė itin daug dėmesio. Prancūzų pareigūnai vykdo oficialų tyrimą dėl neteisėto turinio jo susirašinėjimo platformoje.
P. Durovo, kuriam iš pradžių buvo uždrausta išvykti iš Prancūzijos, kontrolė liepos pradžioje buvo sušvelninta ir jis galėjo pagyventi Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) iki dviejų savaičių vienu kartu.
Ketvirtadienį policija panaikino draudimą P. Durovui keliauti ir jam nebereikės atsižymėti pietiniame Nicos mieste.
Teisminis šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga, naujienų agentūrai AFP nurodė, kad pastaruoju metu „Telegram“ įkūrėjas visiškai laikėsi teisminės priežiūros.
Prancūzijos ir Rusijos pilietybes turintis P. Durovas kaltinamas tuo, kad jo platforma sudarė sąlygas neteisėtiems sandoriams, vaikų lytinio išnaudojimo vaizdų ir kito nelegalaus turinio platinimui.
Per pirminę apklausą 2024 metų gruodį technologijų verslininkas pripažino, kad platformoje daugėja nusikalstamos veiklos ir pažadėjo sustiprinti turinio priežiūrą.
Technologijų milijardierius apkaltino Prancūzijos pareigūnus nesilaikant tinkamų teisinių procedūrų teikiant turinio moderavimo užklausas.
P. Durovas neigia kaltinimus ir pasmerkė savo areštą kaip „didžiulę žalą Prancūzijos, kaip laisvos šalies, įvaizdžiui“.
Jo advokatai atsisakė komentuoti naujausią Prancūzijos sprendimą dėl draudimo išvykti iš šalies panaikinimo.
