 Izraelio prezidentas: Irano ateitis gali būti tik režimo pasikeitimas

2026-01-22 20:58
BNS inf.

Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas (Isaakas Hercogas) ketvirtadienį pareiškė, kad vienintelė ateitis Iranui, kuriame vyko kruvinas susidorojimas su masiniais protestais prieš dvasininkų valdžią, yra režimo pasikeitimas.

Isaacas Herzogas
Isaacas Herzogas / Scanpix nuotr.

Demonstracijos, kurias iš pradžių įžiebė nepasitenkinimas ekonominėmis problemomis, virto judėjimu prieš teokratiją, valdančią Iraną nuo 1979 metų.

Žmonės plūdo į gatves kelias dienas nuo sausio 8-osios, tačiau atrodo, kad dabar demonstracijos nusilpo susidūrus su tuo, ką aktyvistai vadina susidorojimu, vykdomu visiškai atjungus internetą.

„Irano žmonės trokšta pokyčių. Irano žmonės nusipelnė pokyčių“, – sakė I. Herzogas interviu Pasaulio ekonomikos forume Davose.

„Irano žmonių ateitis gali būti tik režimo pasikeitimas, ir tai turi vykti (...) Irano žmonių ir tarptautinės bendruomenės bei jos paramos lauke“, – sakė jis.

„Man aišku, kad ajatolų režimo padėtis yra gan trapi“, – pridūrė I. Herzogas.

Senas Irano priešas Izraelis reiškė paramą protestuotojams, tačiau neužsiminė, kad ketintų įsikišti.

Iranas sausio pradžioje apkaltino Izraelį bandant pakenkti jo nacionalinei vienybei – po to, kai ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pareiškė, kad Izraelis „solidarizuojasi su Irano žmonių kova“.

Irano valdžia trečiadienį pranešė, kad per protestus, kurie prasidėjo dar gruodžio pabaigoje, žuvo 3 117 žmonių, tačiau aktyvistai teigia, kad tikrasis aukų skaičius gali būti daug kartų didesnis.

Iranas ir Izraelis pernai kariavo 12 dienų karą, Izraeliui sudavus smūgių Irano branduoliniams objektams bei gyvenamiesiems rajonams, teigiant, kad tuo siekta sužlugdyti Islamo Respublikos branduolinius tyrimus ir balistinių raketų pajėgumus.

Haga laukia
Ko šitie... kišasi į svetimų valstybių reikalus?
1
0
