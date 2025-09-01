Izraelio prezidentas susitiko su popiežiumi

I. Herzogo automobilių kolona atvyko į Apaštališkuosius rūmus, kur prezidentas buvo palydėtas freskomis išpuoštais koridoriais, saugomais Šveicarų gvardijos rikiuočių.
Prezidento biuras prieš susitikimą teigė, jog kalbos turėtų suktis aplink įkaitų paleidimą, pasaulinę kovą prieš antisemitizmą ir krikščionių bendruomenių Artimuosiuose Rytuose apsaugą.
Biuro pranešime nurodoma, jog vizitas įvyko popiežiaus kvietimu. Vatikano atstovas Matteo Bruni (Matėjas Brunis) tai paneigė ir leido suprasti, jog susitikimą inicijavo I. Herzogas.
„Šventasis Sostas paprastai tenkina valstybių ir vyriausybių vadovų prašymus surengti audienciją pas popiežių, tačiau nekviečia jų į audienciją“, – sakoma antradienį paskelbtame M. Bruni pareiškime.
I. Herzogo postas yra daugiausia ceremoninis. Buvęs Darbo partijos lyderis, dirbdamas prezidento poste, ragina siekti vienybės ir kompromisų.
Karą Gazos Ruože sukėlė precedento neturintis palestiniečių grupuotės „Hamas“ puolimas prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių. Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, iš jų 47 tebėra laikomi Gazos Ruože, o apie 20, manoma, yra gyvi.
Vatikanas šio konflikto metu stengėsi laikytis diplomatinio neutralumo tradicijos – Šventasis Sostas ragino paleisti įkaitus, tačiau tuo pat metu smerkė Izraelio atakas prieš Gazos Ruožo civilius.
Vis dėlto, popiežius Pranciškus ėmėsi daugiau veiksmų – jis pavadino Izraelio atakas Gazoje nemoraliomis bei neproporcingomis. Jis ragino imtis tyrimų ir nuspręsti, ar išpuoliai neprilygsta genocidui. Izraelis tokį kaltinimą atmetė ir tvirtina, jog laikomasi priemonių išvengti civilių žūčių bei taikomasi tik į kovotojus. Dėl civilių žūčių žydų valstybė kaltina „Hamas“, nes šie veikia itin tankiai apgyvendintose vietovėse.
Pirmasis istorijoje amerikietis popiežius Leonas, perėmęs sostą gegužę, po Pranciškaus mirties, laikosi savo pirmtako pozicijų. Jis ragino paleisti įkaitus, tačiau reikalavo, kad Izraelis nustotų taikyti „kolektyvinę bausmę“ palestiniečiams bei nutrauktų jų stūmimą iš Gazos.
Praeitą savaitę 69 metų pontifikas ragino siekti tvarių paliaubų, saugios prieigos humanitarinei pagalbai bei paisyti humanitarinės teisės.
