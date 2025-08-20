Izraelis patvirtino didelės nausėdijos Vakarų Krante statybos projektą

Izraelis jau seniai turi ambicijų statyti nausėdijas maždaug 12 kv. km teritorijoje į rytus nuo Jeruzalės, dar žinomoje kaip E1, tačiau dėl tarptautinio pasipriešinimo šis planas buvo daug metų įšaldytas.
Kritikai teigia, kad ši nausėdija taps kliūtimi sukurti vientisą Palestinos valstybę su sostine Rytų Jeruzalėje.
Praėjusią savaitę Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas parėmė planus statyti apie 3,4 tūkst. namų itin jautriame žemės sklype, esančiame tarp Jeruzalės ir Izraelio Maale Adumimo nausėdijos.
„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad visai neseniai civilinė administracija patvirtino E1 kvartalo statybų planus“, – trečiadienį pareiškime sakė Maale Adumimo meras Guy Yifrachas.
Pagal tarptautinę teisę visos Izraelio nausėdijos Vakarų Krante, okupuotame nuo 1967 metų, laikomos neteisėtomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos turi Izraelio leidimą planuoti jų statybą.
Palestiniečių autonomija pasmerkė statybos planų patvirtinimą, sakydama, kad tai kenkia dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms.
Patvirtinus projektą „suskaidomas (...) geografinis ir demografinis vientisumas, įtvirtinamas okupuoto Vakarų Kranto padalijimas į izoliuotas, viena nuo kitos atskirtas teritorijas ir kantonus, paverčiant juos kažkuo panašiu į tikrus kalėjimus“, – teigiama Palestiniečių autonomijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Panašiai anksčiau kalbėjo Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas, kuris įspėjo, kad namų izraeliečiams statyba šioje vietoje padarys galą viltims rasti dviejų valstybių sprendimą Izraelio ir palestiniečių konfliktui.
Izraelio organizacijos „Ir Amim“, kovojančios su nausėdijomis, tyrėjas Avivas Tatarsky sakė: „Šiandien įvykęs patvirtinimas rodo, kaip ryžtingai Izraelis siekia įgyvendinti tai, ką ministras Smotrichas pavadino strategine programa, kuria siekiama palaidoti Palestinos valstybės galimybę ir faktiškai aneksuoti Vakarų Krantą.“
„Tai sąmoningas Izraelio pasirinkimas įgyvendinti apartheido režimą“, – pridūrė jis ir paragino tarptautinę bendruomenę imtis skubių ir veiksmingų priemonių prieš šį žingsnį.
Izraelio nevyriausybinė organizacija „Peace Now“, stebinti nausėdijų statybą Vakarų Krante, praėjusią savaitę teigė, kad infrastruktūros darbai E1 teritorijoje gali prasidėti per kelis mėnesius, o būstų statyba – maždaug per metus.
Neskaitant Rytų Jeruzalės, Vakarų Krante gyvena apie 3 mln. palestiniečių ir apie 500 tūkst. Izraelio naujakurių.
(be temos)
(be temos)