Izraelis sako neleisiantis į Gazos Ruožą plaukiančiai flotilei su pagalba nutraukti blokados

Izraelis neleis laivams įplaukti į aktyvios kovos zoną ir pažeisti teisėtos jūrų blokados“, – pareiškime sakė Užsienio reikalų ministerija, kaltindama palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ dėl flotilės organizavimo savo tikslams pasiekti.
Ministerija pranešė, kad laivams bus leista švartuotis Aškelone, iš kur į Gazos Ruožą bus galima pristatyti pagalbą.
„Jei flotilės dalyviai nuoširdžiai nori pristatyti humanitarinę pagalbą, o ne tarnauti „Hamas“, Izraelis ragina laivus prisišvartuoti Aškelono prieplaukoje ir ten iškrauti pagalbą, iš kur ji bus nedelsiant ir koordinuotai perkelta į Gazos Ruožą“, – nurodė ministerija.
„Global Sumud Flotilla“, kurioje taip pat yra žinomų palestiniečių šalininkų, įskaitant švedų klimato aktyvistę Gretą Thunberg (Gretą Tunberg), anksčiau šį mėnesį iš Tuniso išplaukė į Gazos Ruožą.
Jos tikslas – nutraukti Izraelio vykdomą Gazos Ruožo blokadą ir – laivais pristatyti pagalbą į palestiniečių teritoriją.
Flotilė prieš išvykimą pranešė, kad ją puolė dronas.
Izraelis birželį ir liepą blokavo du aktyvistų bandymus pristatyti pagalbą laivais į Gazos Ruožą.
