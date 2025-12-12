 Izraelis uždraudė mobiliuosius telefonus pradinėse mokyklose

2025-12-12 16:01
BNS inf.

Izraelis nuo vasario uždraus vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose, penktadienį skelbiama Švietimo ministerijos interneto svetainėje, pabrėžiant, kad šie prietaisai daro neigiamą poveikį mokiniams.

Izraelis uždraudė mobiliuosius telefonus pradinėse mokyklose / Pixabay nuotr.

Įgyvendindamas šį draudimą, Izraelis prisijungs prie vis daugiau šalių, siekiančių neleisti vaikams naudotis telefonais mokymo įstaigose.

„Nuo vasario 2 dienos pradinėse mokyklose bus įgyvendinama nauja politika: vaikams bus draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais mokyklos teritorijoje“, – sakoma Švietimo ministerijos pranešime.

Švietimo ministras Yoavas Kischas sakė, kad ši politika „pagrįsta Izraelyje ir visame pasaulyje atliktais tyrimais, taip pat (ministerijos) įsipareigojimu užtikrinti sveiką ir saugią švietimo aplinką, kuria siekiama sumažinti neigiamą mokinių naudojimosi telefonais poveikį“.

„Ją įgyvendinant bus vykdomos švietimo programos klasėse ir palaikomas dialogas su tėvais, siekiant įdiegti subalansuotą naudojimąsi telefonu, užkirsti kelią pernelyg dažnam (vaikų) naudojimuisi socialiniais tinklais ir sumažinti netinkamo pagal amžių turinio poveikį“, – priduriama pareiškime.

Iki šiol atskiros mokyklos galėjo nuspręsti uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais savo patalpose.

Nuo rugsėjo prasidėjus mokslo metams, savivaldybės sprendimu išmaniuosius telefonus uždrausta naudoti visose pakrantės centro Tel Avivo mokyklose.

Kelios šalys, įskaitant Australiją ir Prancūziją, jau įvedė tokius mobiliųjų telefonų draudimus mokyklose.

Jungtinių Tautų kultūros ir švietimo organizacija UNESCO teigė, kad 2024 metų pabaigoje 40 proc. švietimo sistemų visame pasaulyje turėjo kokį nors draudimą mokyklose naudotis išmaniaisiais telefonais, o prieš metus tokių draudimų buvo 30 procentų.

