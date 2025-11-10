 JAE tikriausiai neprisijungs prie taikdarių pajėgų Gazoje

JAE tikriausiai neprisijungs prie taikdarių pajėgų Gazoje

2025-11-10 10:24
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) neplanuoja prisijungti prie tarptautinių stabilizavimo pajėgų Gazos Ruože, nes joms trūksta aiškios struktūros, pirmadienį pareiškė vienas aukštas pareigūnas.

JAE tikriausiai neprisijungs prie taikdarių pajėgų Gazoje
JAE tikriausiai neprisijungs prie taikdarių pajėgų Gazoje / Scanpix nuotr.

„JAE dar nemato aiškios stabilizavimo pajėgų struktūros ir tokiomis aplinkybėmis tikriausiai nedalyvaus tokių pajėgų veikloje“, – Abu Dabio strateginių debatų forume sakė JAE prezidento patarėjas Anwaras Gargashas.

Buvo manoma, kad JAV koordinuojamų tarptautinių pajėgų veikloje greičiausiai dalyvaus Egipto, Kataro, Turkijos ir JAE kariai. Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė manantis, kad šios pajėgos „labai greitai“ bus nusiųstos į Gazos Ruožą, kur galioja trapios paliaubos, sustabdžiusios dvejus metus vykusį karą.

Naftos turtingi JAE yra viena iš nedaugelio arabų valstybių, palaikančių oficialius santykius su Izraeliu. JAE 2020 m. per pirmąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste pasirašė vadinamuosius Abraomo susitarimus.

Šiame straipsnyje:
Gaza
taikdariai
Jungtiniai Arabų Emyratai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų