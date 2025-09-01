Japonija ir Pietų Korėja išgyveno karščiausią liepą per visą stebėjimų istoriją

Pastaraisiais metais visame pasaulyje temperatūra smarkiai pakilo, dėl klimato kaitos vis dažniau kylant nepastovių orų reiškiniams.
Japonijos meteorologijos agentūros (JMA) duomenimis, vidutinė Japonijos temperatūra nuo birželio iki rugpjūčio „buvo 2,36 laipsnio Celsijaus aukštesnė už standartinę vertę, ir tai karščiausia vasara buvo nuo 1898 metų, kai buvo pradėta fiksuoti tokius duomenis“.
„Tai buvo trečia iš eilės rekordiškai karšta vasara“, – pridūrė JMA.
Tuo pačiu laikotarpiu Pietų Korėjoje vidutinė oro temperatūra buvo 25,7 laipsnio Celsijaus – tai aukščiausia temperatūra nuo pat meteorologinių stebėjimų pradžios 1973 metais“, pranešime spaudai teigė Pietų Korėjos meteorologijos administracija.
Ankstesnis šalies rekordas per tą patį laikotarpį buvo 25,6 laipsnio Celsijaus.
Japonijoje dėl alinančio karščio nuo šių metų gegužės 1-osios iki rugpjūčio 24-osios visoje šalyje hospitalizuotas 84 521 žmogus, šiek tiek daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir nelaimių valdymo agentūra.
Žmogaus veiklos klimato sukelta klimato kaita
Tokijuje 80-metis bėgikas Masao Nakano naujienų agentūrai AFP sakė, kad ilgisi senų laikų, kai galėdavo tiesiog „išeiti į lauką, apsišlakstyti vandeniu gatvėje ir pajusti gaivų orą“.
M. Nakano pasakojo, kad per vasaros karščius sportavo salėje ir bėgiojo, ruošdamasis maratonui.
„Tai beprotiška. Visa tai kilo dėl žmogaus veiklos, tiesa? Visi tie oro kondicionieriai ir elektros gamyba“, – sakė jis.
Ekspertai perspėja, kad Japonijoje sakuros pražysta anksčiau dėl šiltėjančio klimato, o kartais ir nevisiškai sužydi, nes rudenys ir žiemos nebūna pakankamai šalti, kad paskatintų žydėjimą.
Sniego kepurės ant garsiojo Fudzijamos kalno pernai nebuvo ilgiausiai per visą istoriją. Kalnas sniegu pasidengė tik lapkričio pradžioje, nors anksčiau taip nutikdavo jau spalio pradžioje.
Pietų Korėją vargina užsitęsusi sausra, smogusi rytiniam pakrantės miestui Gangningui.
200 tūkst. gyventojų turinčiame mieste, kuriame nelijo jau kelias savaites, paskelbta ekstremali situacija, – vandens lygis Obongo rezervuare, pagrindiniame miesto vandentiekio šaltinyje, nukrito žemiau 15 procentų.
Dėl sausros pareigūnai buvo privesti apriboti vandens tiekimą.
Pasak mokslininkų, dėl žmogaus sukeltų klimato pokyčių karščio bangos visame pasaulyje tampa vis intensyvesnės ir dažnesnės.
Tačiau temperatūros didėjimo greitis visame pasaulyje nėra vienodas.
JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos (NOAA) pasauliniai duomenys rodo, kad iš visų žemynų Europa patyrė sparčiausią atšilimą per dešimtmetį nuo 1990 metų. Antroje vietoje yra Azija.
Jungtinės Tautos (JT) praėjusį mėnesį perspėjo, kad kylanti pasaulinė oro temperatūra vis labiau kenkia darbuotojų sveikatai ir jų produktyvumui, kuris, jų teigimu, sumažėja 2–3 proc. su kiekvienu laipsniu, viršijančiu 20 laipsnius Celsijaus.
