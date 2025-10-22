Japonija pirmąkart per beveik pusmetį fiksavo eksporto augimą

Tai buvo pirmas augimas nuo balandžio mėnesio ir sparčiausias nuo vasario, skatinamas silpnesnės jenos bei neseniai pasirašytos prekybos sutarties su Vašingtonu, kuria buvo sumažinti muitai importui iš Japonijos.
Kita vertus, naujausi eksportpo duomenys nepateisino lūkesčių rinkose, kurios tikėjosi augimo 4,6 proc., nes šeštą mėnesį iš eilės menko tiekimas į JAV, pirmiausia automobilių, lustų gamybos įrangos, variklių, norodo „Trading Economics“.
Tuo tarpu Japonijos eksportas į Europos Sąjungą rugsėjį buvo 5 proc. solidesnis nei prieš metus, o importas iš ES per metus augo dar solidžiau – 13 procentų.
Visas Japonijos importas didėjo 3,3 proc. – gerokai labiau už vidutiniškai tik 0,6 proc. siekusių analitikų prognozių vidurkį.
Užsienio prekybos deficitas per metus sumenko beveik ketvirtadaliu iki 234,6 mlrd. jenų (1,33 mlrd. eurų).
