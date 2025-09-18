Japonijos partija savo lyderiu paskelbė dirbtinį intelektą

Partija „Kelias į atgimimą“, kurią sausį įkūrė buvęs nedidelio Vakarų Japonijos miesto meras Shinji Ishimaru, neturi politinės platformos, o jos nariai gali patys nustatyti savo darbotvarkes.
Dėl sėkmingos internetinės kampanijos 2024 metų Tokijo gubernatoriaus rinkimuose S. Ishimaru netikėtai užėmė antrąją vietą, tačiau jis pasitraukė iš partijos po to, kai ji nesugebėjo gauti nė vienos vietos per šių metų aukštesniųjų parlamento rūmų rinkimus.
„Naujasis lyderis bus DI“, – spaudos konferencijoje sakė Koki Okumura, DI tyrimų doktorantas, kuris save pavadino naujojo lyderio padėjėju.
Dėl detalių apie šį DI, įskaitant tai, kada ir kaip jis pradės veikti, dar nenuspręsta, teigė 25 metų Kioto universiteto studentas, kuris nominaliai bus partijos lyderis.
DI nediktuos partijos narių veiklos ir daugiausia dėmesio skirs tokiems sprendimams, kaip, pavyzdžiui, jos išteklių paskirstymas tarp narių, sakė K. Okumura, neseniai laimėjęs partijos konkursą pakeisti S. Ishimaru.
Nors partija sulaukė nemažai žiniasklaidos dėmesio, jai sunkiai sekėsi laimėti mandatų.
Birželį įvykusiuose Tokijo asamblėjos rinkimuose pralaimėjo visi 42 jos kandidatai. Visi 10 kandidatų, dalyvavusių liepą įvykusiuose aukštesniųjų parlamento rūmų rinkimuose, taip pat patyrė pralaimėjimą.
