JAV iždo sekretorius: JAV pasirengusios didinti spaudimą Rusijai, bet reikia ir ES veiksmų

Apie tai jis prakalbo po to, kai Rusija naktį surengė ataką prieš Ukrainą, pasitelkdama didžiausią dronų ir raketų bangą nuo pat invazijos pradžios prieš trejus metus, nepaisant prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų sustabdyti kovas.
S. Bessentas teigė, kad D. Trumpas ir jo viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) penktadienį turėjo „labai produktyvų pokalbį“ su Europos Komisijos (EK) vadove Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir kad jis pats taip pat kalbėjosi su EK pirmininke.
„Kalbame apie tai, ką abi šalys – ES ir JAV – gali padaryti kartu. Mes esame pasirengę didinti spaudimą Rusijai“, – sakė S. Bessentas televizijos NBC laidoje „Meet the Press“.
„Tačiau mums reikia, kad mūsų Europos partneriai sektų paskui mus“, – teigė jis.
D. Trumpas grasino nubausti šalis, kurios perka Rusijos naftą, siekdamas atimti pagrindinį Rusijos lyderio Vladimiro Putino karo finansavimo šaltinį, tačiau kol kas vadinamosiomis antrinėmis sankcijomis smogė tik Indijai.
„Jei JAV ir ES gali įvesti daugiau sankcijų, antrinių muitų šalims, kurios perka rusišką naftą, Rusijos ekonomika visiškai žlugs. Ir tai privers prezidentą Putiną sėsti prie derybų stalo“, – sakė S. Bessentas.
