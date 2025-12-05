JAV naujoje strategijoje žada perkalibruoti savo pasaulinį vaidmenį

Penktadienio rytą paskelbtoje strategijoje žadama „pertvarkyti mūsų pasaulinį karinį buvimą, kad būtų galima spręsti neatidėliotinas grėsmes mūsų pusrutulyje ir toliau nuo teatrų, kurių santykinė svarba Amerikos nacionaliniam saugumui pastaraisiais dešimtmečiais ar metais sumažėjo“.
Be to, JAV administracija paragino Japoniją ir Pietų Korėją labiau remti Taivano gynybą nuo Kinijos.
„Turime paraginti šias šalis didinti gynybos išlaidas, daugiausia dėmesio skiriant pajėgumams (...), būtiniems atgrasyti priešininkus ir apsaugoti Pirmąją salų grandinę“, – teigiama naujoje pasaulinėje saugumo strategijoje, turint omenyje natūralią salų, įskaitant Taivaną, kliūtį į rytus nuo Kinijos.
Nacionalinio saugumo dokumentas, skirtas įtvirtinti prezidento šūkį „Pirmiausiai – Amerika“, rodo staigų perorientavimą nuo ilgalaikių JAV raginimų sutelkti dėmesį į Aziją, nors jame Kinija vis dar įvardijama kaip pagrindinė konkurentė.
Strategijoje atsisakoma dešimtmečius trukusių siekių būti vienintele supervalstybe ir teigiama, kad „Jungtinės Valstijos atmeta liūdnai pagarsėjusią pasaulinio dominavimo koncepciją“.
Nors Vašingtonas sieks užkirsti kelią kitoms galybėms dominuoti, strategijoje pabrėžiama, kad tai nereiškia „kraujo liejimo ir turto švaistymo siekiant apriboti visų pasaulio didžiųjų ir vidutinių valstybių įtaką“.
Strategijoje drąsiai kalbama apie JAV siekį dominuoti Lotynų Amerikoje, kur D. Trumpo administracija vykdo operacijas prieš įtariamus narkotikų kontrabandos laivus, palaiko pastangas nuversti kairiųjų lyderius, įskaitant Venesuelos, ir skelbia, kad nori perimti tokius svarbius objektus kaip Panamos kanalas.
Šioje strategijoje D. Trumpas vaizduojamas kaip dviejų šimtmečių senumo Monroe doktrinos, pagal kurią Jungtinės Valstijos laikė Lotynų Ameriką savo įtakos sfera ir neleido Europos valstybėms kištis į Amerikos žemyno reikalus, modernizuotojas.
„Mes pareikšime ir įgyvendinsime „D. Trumpo išvadą“ prie Monroe doktrinos“, – teigiama joje.
Sąjungininkų reakcija
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis penktadienį, Jungtinėms Valstijoms paskelbus naują strategiją, sakė, kad jo šaliai nereikia patarimų iš išorės.
„Manau, kad žodžio laisvės ar mūsų laisvų visuomenių organizavimo klausimams (strategijoje) ne vieta, bent jau kalbant apie Vokietiją“, – sakė J. Wadephulis.
