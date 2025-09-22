JAV pasiuntinys Jungtinėse Tautose pažadėjo „ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“

Savo lėktuvus NATO pakėlė po to, kai trys rusų MiG-31 naikintuvai penktadienį apie 12 minučių skraidė Estijos oro erdvėje. Tai sukėlė skundus dėl pavojingos naujos provokacijos.
NATO narė Estija paragino surengti Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdį, „reaguodama į Rusijos įvykdytą įžūlų Estijos oro erdvės pažeidimą“.
„Kaip sakėme prieš devynias dienas, Jungtinės Valstijos palaiko savo NATO sąjungininkes, susiduriančias su jų oro erdvės pažeidimais. Ir noriu pasinaudoti šia pirmąja proga pakartoti ir pabrėžti, kad Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkės gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – sakė ambasadorius Mike'as Waltzas (Maikas Volcas).
Tokį pareiškimą ji paskelbė po to, kai NATO narė Lenkija pareiškė, kad Rusijos atakos prieš Ukrainą metu dronai ne kartą pažeidė jos oro erdvę, ką Varšuva pavadino „agresijos aktu“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Tampas) sekmadienį prisijungė prie pasmerkusių naujausią oro erdvės pažeidimą, žadėdamas ginti Lenkiją ir Baltijos šalis, jei Rusija eskaluotų savo agresiją.
Paklaustas, ar padėtų ginti Europos Sąjungai (ES) priklausančias šalis, jei Rusija išplėstų karo veiksmus, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Taip, padėčiau. Padėčiau.“
D. Trumpo santykiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu tai atšyla, tai atšąla. Kremliaus lyderis vykdo plataus masto invaziją į Ukrainą, o JAV prezidentas ragina siekti taikos, tačiau konkrečių ženklų, kad didintų spaudimą Maskvai iki šiol nėra.
D. Trumpas, ketvirtadienį baigdamas valstybinį vizitą Jungtinėje Karalystėje (JK), pareiškė, kad V. Putinas „tikrai jį nuvylė“ tęsdamas jau ketvirtus metus vykstantį karą Ukrainoje.
„Tuo metu, kai prezidentas Trumpas ir Jungtinės Valstijos buvo susitelkusios ir skyrė be galo daug laiko bei pastangų šiam siaubingam karui tarp Rusijos ir Ukrainos užbaigti, tikimės, kad Rusija ieškos būdų deeskaluoti, o ne rizikuos plėstis“, – savo pirmoje kalboje Saugumo Tarybai pridūrė M. Waltzas.
Vakarų galybės perspėjo, kad Rusija žaidžia su ugnimi, reguliariai įsiverždama į NATO oro erdvę. NATO narės yra sudariusios savitarpio pagalbos sutartį.
Per incidentą Estijos oro erdvėje NATO oro gynybos paramos misijai Baltijos šalyse priskirti Italijos F-35 naikintuvai kartu su Švedijos ir Suomijos aviacija buvo pakelti perimti Rusijos naikintuvus ir juos įspėti.
