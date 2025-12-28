JAV pasveikino Tailando ir Kambodžos susitarimą dėl paliaubų

Tai vienas iš konfliktų, kuriuose JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) tarpininkavo siekdamas pasiekti paliaubas.
„Raginame Kambodžą ir Tailandą nedelsiant įvykdyti šį įsipareigojimą ir visiškai įgyvendinti Kvala Lumpūro taikos susitarimų sąlygas“, – pareiškė M. Rubio.
Tailandas ir Kambodža šeštadienį susitarė dėl neatidėliotinų paliaubų, teigiama bendrame abiejų šalių pareiškime, kuriame pažadama nutraukti kelias savaites trukusius kruvinus susirėmimus pasienyje.
Oficialiais duomenimis, per tris savaites trukusias kovas su tankais, dronais, reaktyviniais lėktuvais ir artilerija žuvo mažiausiai 47 žmonės, o daugiau nei milijonas žmonių neteko namų.
