JAV vyriausybė stabdo darbą

Tai pirmasis vyriausybės darbo stabdymas nuo ilgiausio istorijoje – 35 dienas trukusio – uždarymo prieš beveik septynerius metus. Bus sustabdytas daugelio federalinių departamentų ir agentūrų darbas, o tai paveiks šimtus tūkstančių valstybės tarnautojų.
Vyriausybės uždarymas sustabdys nebūtinas operacijas, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liks be atlyginimo, sutriks daugumos socialinių išmokų mokėjimas.
D. Trumpas kaltino demokratus dėl sustojusių derybų ir pagrasino nubausti partiją ir jos rinkėjus per uždarymą, nusitaikant į progresyvius prioritetus ir priverčiant masiškai naikinti darbo vietas viešajame sektoriuje.
„Taigi, atleisime daug žmonių, jie labai nukentės. Jie yra demokratai“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.
Jis teigė, kad „uždarymai gali atnešti daug naudos“, ir užsiminė, jog pasinaudos pertrauka, kad „atsikratytų daugelio dalykų, kurių nenorėjome, ir tai bus demokratų dalykai“.
Vyriausybės veikla buvo sustabdyta 0 val. 1 min. vietos (7 val. 1 min. Lietuvos) laiku, po Senato įnirtingų, bet galiausiai nesėkmingų bandymų patvirtinti trumpalaikį nutarimą dėl finansavimo, kurį jau buvo patvirtinę Atstovų Rūmai.
Viltys dėl kompromiso buvo pakibusios ant plauko nuo pirmadienio, kai paskutinės minutės susitikimas Baltuosiuose rūmuose nedavė jokių rezultatų.
Kongresas yra nuolat spaudžiamas terminų, iki kurių reikia susitarti dėl išlaidų planų, o derybos visada būna įtemptos. Tačiau Kongresas paprastai išvengia vyriausybės uždarymų.
Demokratai, kurie yra mažuma abejuose Kongreso rūmuose, bandė panaudoti savo retai turimą įtaką federalinei vyriausybei, D. Trumpui per antrąją kadenciją panaikinus ištisas vyriausybines agentūras.
Šių metų pradžioje plataus masto darbo vietų mažinimo kampaniją jau organizavo magnato Elono Musko (Ilono Masko) vadovautas vadinamasis Vyriausybės efektyvumo departamentas.
Demokratai norėjo, kad būtų atkurtas šimtų milijardų dolerių (eurų) finansavimas sveikatos priežiūrai, ypač sveikatos draudimo programoje, pramintoje „Obamacare“ ir skirtoje mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Šią programą D. Trumpo administracija planuoja panaikinti.
Likus kelioms valandoms iki vidurnakčio termino beveik visi Senato demokratai balsavo prieš Atstovų Rūmų priimtą septynių savaičių laikino finansavimo priemonę.
Kol kas neaišku, kiek laiko truks šis vyriausybės uždarymas.
