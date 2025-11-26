JK išplėtė cukraus mokesčio taikymo sritį: apmokestins saldintus pieno ir jogurto gėrimus

Mokestis bus taikomas supakuotiems pieno kokteiliams, paruoštai vartoti kavai ir saldintiems jogurto gėrimams, bet ne kavinėse ir restoranuose ruošiamiems gėrimams, teigiama vyriausybės pranešime.
Leiboristų vyriausybės, vadovaujamos premjero Keiro Starmerio (Kiro Starmerio), pranešimas buvo paskelbtas po to, kai 2023 metais Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paragino šalis padidinti mokesčius saldintiems gėrimams.
Sveikatos apsaugos sekretorius Wesas Streetingas (Vesas Stritingas) įstatymų leidėjams sakė, kad „nutukimas atima iš vaikų geriausią įmanomą gyvenimo pradžią, labiausiai paveikia skurdžiausius ir sukelia jiems sveikatos problemų visam gyvenimui“.
Jis teigė, kad valstybės finansuojamai Nacionalinei sveikatos tarnybai tai kasmet kainuoja milijardus svarų sterlingų.
Naujausi oficialūs duomenys rodo, kad Anglijoje vienas iš dešimties vaikų, kai jiems sueina ketveri ar penkeri metai ir jie pradeda lankyti pradinę mokyklą, yra nutukęs.
Remiantis Nacionaline vaikų matavimo programa, šis rodiklis išauga iki 22 procentų, kai jiems sukanka 10 ar 11 metų.
Pagal naujas taisykles, pieno pagrindu pagaminti gėrimai nebebus atleidžiami nuo dabartinio cukraus mokesčio ir jis bus taikomas įvairesniems produktams.
Norint išvengti mokesčio, saldžiuose gėrimuose turės būti mažiau nei 4,5 gramo cukraus 100-e mililitrų, o ne 5 gramai, kaip dabar.
Gėrimams, kurių sudėtyje yra 4,5–7,9 gramo cukraus, bus taikomas 19,4 penso (22 euro centų) už litrą mokestis, o jei jo kiekis viršija 8 gramus, mokestis didėja iki 25 pensų (29 euro centų).
Aktyvistų teigimu, tai yra pozityvus žingsnis, tačiau jie vylėsi, kad su mokesčiu siejamo cukraus riba mažės iki 4 gramų. Dėl šios priežasties jie sako, kad dabartinių priemonių nepakanka.
Kawther Hashem (Koter Kašem), „Action on Salt and Sugar“ tyrimų ir poveikio vadovė, teigė, kad beveik trys ketvirtadaliai gėrimų jau dabar turi mažiau nei 4 gramus cukraus 100-e mililitrų, todėl antradienio sprendimu „praleista proga paskatinti tolesnę prasmingą produktų sudėčių keitimą“.
Britanija taip pat susiduria su vis didesne vaikų dantų sveikatos problema – kai kuriuose skurdžiuose rajonuose iki šešių iš dešimties vaikų iki penkerių metų amžiaus jau genda dantys.
Oficiali statistika rodo, kad dantų ėduonis šiuo metu yra pagrindinė vaikų nuo penkerių iki devynerių metų hospitalizavimo priežastis Anglijoje.
Dabartinis cukraus mokestis JK buvo įvestas 2018 metais, o apie jį pirmąkart buvo paskelbta 2016-aisiais.
Įmonės turės iki 2028 metų sausio 1 dienos sumažinti cukraus kiekį savo produktuose arba susidurs su nauju mokesčiu.
