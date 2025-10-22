JT: 12 tarptautinių darbuotojų, sulaikytų Jemeno husių sukilėlių, paliko Saną

„Šiandien 12 JT tarptautinių darbuotojų, kurie buvo vieni iš tų, kurie anksčiau buvo laikomi JT komplekse Jemene, išskrido iš Sanos JT humanitarinės oro tarnybos lėktuvu“, – sakoma JT generalinio sekretoriaus Antonio Guttereso (Antoniju Guterišo) atstovo spaudai išplatintame pareiškime.
JT biuras Jemene šeštadienį pranešė, kad husių saugumo pajėgos „neteisėtai pateko“ į jų kompleksą mieste.
Irano remiami husių sukilėliai sulaikė apie 20 JT darbuotojų, įskaitant JT vaikų agentūros UNICEF atstovą Jemene Peterį Hawkinsą (Piterį Hokinsą).
Iki šeštadienio reido Irano remiami husių sukilėliai jau buvo sulaikę dešimtis JT darbuotojų savo kontroliuojamose teritorijose.
JT rugsėjo viduryje perkėlė savo vyriausiąjį humanitarinės pagalbos koordinatorių Jemene iš Sanos į pakrantės Adeno miestą, kuriame įsikūrusi tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybė.
JT duomenimis, dešimt metų trunkantis pilietinis karas Jemeną, skurdžiausią Arabijos pusiasalio
