 JT: branduolinių ginklų bandymai nebus leidžiami jokiomis aplinkybėmis

JT: branduolinių ginklų bandymai nebus leidžiami jokiomis aplinkybėmis

2025-10-30 22:15
BNS inf.

Jungtinių Tautų (JT) atstovas spaudai ketvirtadienį pareiškė, jog branduolinių ginklų bandymai nebus leidžiami jokiomis aplinkybėmis.

JT: branduolinių ginklų bandymai nebus leidžiami jokiomis aplinkybėmis
JT: branduolinių ginklų bandymai nebus leidžiami jokiomis aplinkybėmis / Scanpix nuotr.

„Generalinis sekretorius ne kartą tvirtino, kad dabartinė branduolinė rizika jau ir taip kelia nerimą, todėl reikia vengti bet kokių veiksmų, galinčių sukelti klaidingą apskaičiavimą ar eskalaciją su katastrofiškomis pasekmėmis (...), branduoliniai bandymai niekada ir jokiomis aplinkybėmis negali būti leidžiami“, – sakė JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso (Antoniju Guterišo) atstovo spaudai pavaduotojas Farhanas Haqas (Farhanas Hakas).

Šis komentaras nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, reaguodamas į kitų valstybių veiksmus.

„Dėl kitų šalių bandymų programų nurodžiau Karo departamentui pradėti mūsų Branduolinių Ginklų bandymus tokiu pačiu lygiu“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus. 

Šiame straipsnyje:
Jungtinės tautos
JT
branduolinių ginklų bandymai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų