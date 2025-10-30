JT: branduolinių ginklų bandymai nebus leidžiami jokiomis aplinkybėmis

„Generalinis sekretorius ne kartą tvirtino, kad dabartinė branduolinė rizika jau ir taip kelia nerimą, todėl reikia vengti bet kokių veiksmų, galinčių sukelti klaidingą apskaičiavimą ar eskalaciją su katastrofiškomis pasekmėmis (...), branduoliniai bandymai niekada ir jokiomis aplinkybėmis negali būti leidžiami“, – sakė JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso (Antoniju Guterišo) atstovo spaudai pavaduotojas Farhanas Haqas (Farhanas Hakas).
Šis komentaras nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, reaguodamas į kitų valstybių veiksmus.
„Dėl kitų šalių bandymų programų nurodžiau Karo departamentui pradėti mūsų Branduolinių Ginklų bandymus tokiu pačiu lygiu“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus.
