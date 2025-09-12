JT Generalinė Asamblėja balsavo už Palestinos valstybę be „Hamas“

Tekstas buvo priimtas 142 balsais už, 10 prieš – įskaitant Izraelį ir pagrindinį sąjungininką Jungtines Valstijas – ir 12 susilaikius. Jame aiškiai smerkiama „Hamas“ ir reikalaujama, kad ji atiduotų ginklus.
Nors Izraelis beveik dvejus metus kritikavo JT institucijas dėl to, kad jos nepasmerkė 2023-iųjų spalio 7-ąją „Hamas“ įvykdyto išpuolio, Prancūzijos ir Saudo Arabijos pateikta deklaracija nepalieka jokių dviprasmybių.
Tekste, kurio oficialus pavadinimas yra „Niujorko deklaracija dėl taikaus Palestinos klausimo sprendimo ir dviejų valstybių sprendimo“, teigiama, kad „Hamas“ turi paleisti visus įkaitus“ ir kad JT Generalinė Asamblėja smerkia 2023-iųjų spalio 7-ąją „Hamas“ įvykdytus išpuolius prieš civilius“.
Taip pat raginama „imtis kolektyvinių veiksmų siekiant užbaigti karą Gazoje, pasiekti teisingą, taikų ir ilgalaikį Izraelio ir palestiniečių konflikto sprendimą, pagrįstą veiksmingu dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimu“.
Deklaracija, kurią jau patvirtino Arabų Lyga ir liepą pasirašė 17 JT valstybių narių, įskaitant kelias arabų šalis, ne tik pasmerkia „Hamas“, bet ir siekia visiškai pašalinti ją iš vadovybės Gazos Ruože.
„Siekiant užbaigti karą Gazos Ruože, „Hamas“ turi nutraukti savo valdymą Gazoje ir perduoti ginklus Palestiniečių autonomijai (PA), užtikrinant tarptautinį įsipareigojimą ir paramą, laikantis suverenios ir nepriklausomos Palestinos valstybės tikslo“, – teigiama deklaracijoje.
Balsavimas įvyko prieš rugsėjo 22 dieną Niujorke vyksiantį JT viršūnių susitikimą, kuriam pirmininkaus Rijadas ir Paryžius ir kuriame Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pažadėjo oficialiai pripažinti Palestinos valstybę.
(be temos)