JT: Jemeno husių sukilėlių sulaikyti tarptautiniai darbuotojai gali laisvai judėti komplekse

JT biuras Jemene šeštadienį pranešė, kad husių saugumo pajėgos „neteisėtai pateko“ į jų kompleksą mieste.
Irano remiami husių sukilėliai sulaikė apie 20 JT darbuotojų, įskaitant JT vaikų agentūros UNICEF atstovą Jemene Peterį Hawkinsą (Piterį Hokinsą).
„Visi 15 JT tarptautinių darbuotojų dabar gali laisvai judėti JT komplekse Sanoje ir palaikyti ryšį su savo atitinkamais JT subjektais ir šeimomis“, – sakoma trumpame JT pranešime.
„Penki nacionaliniai darbuotojai, kurie buvo sulaikyti nuo spalio 18-osios tame pačiame JT komplekse, buvo paleisti“, – priduriama jame.
Kovotojų grupuotė „Ansar Allah“ (husiai) paliko JT kompleksą Sanoje“, teigiama pareiškime.
Iki šeštadienio reido Irano remiami husių sukilėliai jau buvo sulaikę dešimtis JT darbuotojų savo kontroliuojamose teritorijose.
JT rugsėjo viduryje perkėlė savo vyriausiąjį humanitarinės pagalbos koordinatorių Jemene iš Sanos į pakrantės Adeno miestą, kuriame įsikūrusi tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybė.
JT duomenimis, dešimt metų trunkantis pilietinis karas Jemeną, skurdžiausią Arabijos pusiasalio šalį, įstūmė į vieną didžiausių humanitarinių krizių pasaulyje.
