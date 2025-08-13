Kazachstanas teigia, kad Lenkijoje sulaikytas jo gynybos ministerijos darbuotojas

Anksčiau rugpjūtį Lenkija buvo pranešusi, kad suėmė šnipinėjimu įtariamą užsienietį.
Gynybos ministerija socialiniame tinkle „Telegram“ patvirtino, kad Lenkijos teisėsaugos pareigūnai sulaikė Kazachstano Karo atašė biuro darbuotoją.
Lenkų vidaus saugumo agentūra ABW anksčiau pranešė, kad liepos 30 dieną sulaikė „vienos Azijos valstybės, buvusios sovietinės respublikos, pilietį“.
„Tai karinės žvalgybos karjeros karininkas, veikiantis su diplomatine priedanga Europos valstybėje“, – tuo metu nurodė ABW.
„Jis vykdė šnipinėjimą tam, kad pakenktų Lenkijos Respublikos ir sąjungininkų karinių struktūrų saugumui“, – rašė agentūra ir pridūrė, kad įtariamasis suimtas trims mėnesiams.
Naujienų agentūrai AFP susisiekus su ABW, ji kol kas negalėjo pasakyti, ar minėtas vyras buvo Kazachstano gynybos ministerijos darbuotojas.
Vidurinėje Azijoje esantis Kazachstanas yra gamtos išteklių turtinga buvusi sovietinė respublika, kuri nepriklausomybę įgijo po Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 metais.
