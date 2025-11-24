Kinija Liuksemburge pasiskolino keturis milijardus eurų

Ketverių metų trukmės 2 mlrd. eurų dydžio skolos vertybinių obligacijos emisija parduota už kainą, atitinkančią 2,401 proc. metinį pajamingumą, o septynerių metų trukmės taip pat 2 mlrd. eurų dydžio – už 2,702 procento.
Obligacijų paklausa siekė 100,1 mlrd. eurų, tai yra 25 kartus viršijo pasiūlą. 51 proc. pasiūlymų pateikė investuotojai iš Europos, 35 proc. – iš Azijos, 8 proc. – iš Artimųjų Rytų, 6 proc. – iš Amerikos.
Obligacijos bus įtrauktos į Liuksemburgo ir Honkongo vertybinių popierių biržų sąrašus.
