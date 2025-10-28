Kinijos viceprezidentas prieš Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo derybas smerkia „bauginimą“ prekyboje

Likus dviem dienoms iki Kinijos ir JAV vadovų susitikimo, Han Zhengas (Han Džengas), sakydamas kalbą Rijade surengtoje konferencijoje, perspėjo, kad globalizacija patiria „rimtą spaudimą“.
„Didėjantis protekcionizmas prekyboje, stiprėjantis vienašališkumas ir bauginimas bei daugiašalės valdymo sistemos trūkumai – visa tai didina neapibrėžtumą pasaulio ekonomikoje ir politikoje“, – sakė Han Zhengas, kalbėjęs per vertėją.
„Turime pamiršti socialinių sistemų ir vystymosi etapų skirtumus ir ieškoti bendrumų, remdamiesi abipuse pagarba“, – pridūrė jis.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) ir JAV lyderis Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketina ketvirtadienį susitikti Pietų Korėjoje, kur mėgins pasiekti susitarimą, kuris užbaigtų prekybos karą.
D. Trumpas yra pagrasinęs nuo lapkričio 1 dienos įvesti Kinijai dar didesnius muitus, nors pirmadienį jis sakė, kad „gerbia“ Xi Jinpingą ir tikisi pasiekti susitarimą.
