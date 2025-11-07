Kremliaus marionete išvadinta bendrovė atsiėmė pasiūlymą pirkti „Lukoil“ turtą

Toks JAV žingsnis pabrėžia siekį sankcijomis izoliuoti Rusiją ir apriboti pajamas, kurias ji naudoja karui Ukrainoje finansuoti. Tai būtų buvęs didžiausias sandoris „Gunvor“ istorijoje.
JAV iždo departamentas socialinėje platformoje „X“ paskelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas „leido aiškiai suprasti, jog karas turi baigtis nedelsiant“.
„Tol, kol V. Putinas tęs beprasmes žudynes, Kremliaus marionetė, „Gunvor“, niekada negaus licencijos veikti ir pelnytis“, – pareiškė Iždo departamentas.
„Gunvor“ korporatyvinių reikalų direktorius Sethas Pietras elektroniniame laiške teigė, kad toks pareiškimas yra grįstas iš esmės neteisinga informacija ir neatitinka tikrovės. Tačiau jis pridėjo, kad bendrovė atsiėmė savo pasiūlymą įsigyti „Lukoil“ aktyvus užsienyje.
Pasak „TVP World“, Iždo departamento nuomonė apie sandorį svarbi dėl to, kad jis išduoda licencijas ir gali suteikti išimtis su sankcijomis susijusiems sandoriams.
JAV iždo departamentas sankcijas antrai didžiausiai Rusijos naftos bendrovei paskelbė spalio mėnesį.
Netrukus po to „Lukoil“ pareiškė priėmusi „Gunvor“ pasiūlymą parduoti jai užsienyje turimą turtą: naftos perdirbimo gamyklas Europoje, naftos telkinių akcijas Kazachstane, Uzbekistane, Irake ir Meksikoje, ir šimtus degalinių visame pasaulyje.
Vis dėlto dar prieš „Gunvor“ atsiimant savo pasiūlymą, ekonomistai teigė, kad didžiausią šios įmonės istorijoje sandorį būtų sunku įgyvendinti, nes jo suma viršytų bendrovės skolinimosi galimybes.
Naujausi komentarai